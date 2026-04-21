В России запустили эксперимент по отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров
Российским компаниям позволят временно не платить НДС при ввозе товаров. Соответствующий документ уже подписан и вступает в силу в рамках эксперимента.
Речь идет об указе президента РФ от 20 апреля 2026 года «О дополнительных мерах по повышению устойчивости развития российской экономики». В рамках эксперимента до 30 июня 2027 года предусмотрена отсрочка уплаты налога на срок до трех месяцев с даты выпуска товаров и без уплаты процентов за ее предоставление. Участвовать смогут юридические лица, включённые в реестр УЭО и/или перечень системообразующих организаций, при соблюдении ряда условий, включая участие в таможенном мониторинге, отсутствие задолженностей и дел о банкротстве, а также наличие обеспечения по уплате налога.
Заявление можно подать до 15 июня 2027 года. При этом последующая продажа таких товаров допускается только физическим лицам, не являющимся ИП, либо организациям на общем режиме налогообложения.
Также планируется модернизация эксперимента по таможенному мониторингу. Предполагается расширение круга участников, сокращение объёма предоставляемых данных и переход к постоянному мониторингу. Предусмотрена возможность освобождения от ответственности при добровольном сообщении о нарушениях.
Читайте также: