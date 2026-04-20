Центр «Мой бизнес» более 1500 раз проконсультировал подмосковных предпринимателей

20 апреля 2026, 14:27

Сотрудники центра «Мой бизнес» Московской области с начала года провели 1 524 консультации. Они были адресованы представителям малого и среднего бизнеса, а также желающим заняться предпринимательством, сообщили в пресс-службе регионального Миинвеста.





Чаще всего обращались за консультациями по получению субсидий, вступлению в реестр социальных предпринимателей, по регистрации товарных знаков и патентов.

«Мой бизнес» Московской области предоставляет предпринимателям различные услуги – от консультаций и образовательной поддержки до участия в ярмарках и выставках. Предприниматели могут воспользоваться информационной и консультационной поддержкой, иными услугами. Все меры поддержки оказываются в онлайн-режиме. Получить помощь можно на всех этапах развития собственного дела – от идеи до расширения», – отметили в пресс-службе.