На складах продавцов в РФ скопились нераспроданные iPhone и Samsung
Гендиректор TelecomDaily Кусков Денис сообщил, что на российских складах накопился избыток iPhone и Samsung, из-за чего продавцы резко снижают цены на дорогие устройства.
iPhone 17 подешевел на 25–30 процентов. Старшие версии потеряли 15–20 процентов. За два последних месяца Apple Watch Series 11 просели на 30–35 процентов. Линейка Ultra убавила в цене 20–30 процентов.
У Samsung дисконт скромнее. Galaxy S26 снизился на 5–6 процентов. Модель S26+ потеряла 5–10 процентов. За S26 Ultra продавцы просят на 10–15 процентов меньше.
Кусков Денис в беседе с «Известиями» связал ситуацию с просчетом ретейлеров. По его оценке, рынок просел на фоне слабой покупательной способности и вялой активности покупателей. Магазины теперь спешат освободить склады. В Fplus напомнили о сезонном спаде после новогодних каникул, 23 Февраля и 8 Марта. Продавцам нужны деньги на свежие поставки. Содержание запасов на складе обходится дорого.
Представители рынка ждут роста интереса к недорогим китайским моделям. Руководитель отдела продаж компании diHouse Пантюхина Мария отметила, что в первом квартале продажи смартфонов сократились примерно на 15 процентов.
