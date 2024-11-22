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В России запустили онлайн-сервис для расчёта дохода в Программе долгосрочных сбережений

Доход от участия в ПДС можно рассчитать на сайте моифинансы.рф

Видео: пресс-служба Минфина РФ

Рассчитать, какой доход может принести участие в Программе долгосрочных сбережений (ПДС), россияне могут онлайн — через сайт Моифинансы.рф, сообщает пресс-служба Минфина России.
«Программа долгосрочных сбережений — это новый сберегательный продукт, который позволит сформировать дополнительный финансовый ресурс на долгосрочные стратегические цели, а также финансовую подушку безопасности. Посчитайте свой доход в ПДС уже сейчас с помощью калькулятора на сайте Моифинансы.рф», — говорится в сообщении.
Программа долгосрочных сбережений заработала 1 января 2024 года. Сбережения формируются из личных взносов, взносов работодателя и пенсионных накоплений. Кроме того, предусмотрено государственное софинансирование, сумма которого зависит объёма взносов.



Подробная информация о программе долгосрочных сбережений размещена по ссылке.

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#деньги
#накопления
Курс доллара на бирже Forex превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года
22 ноября 2024, 12:26

Фото: iStock/Lazy_Bear

Курс доллара к рублю по итогам торгов на бирже Forex превысил 103 рубля. Такие показатели фиксируются впервые с 23 марта 2022 года, сообщает издание «БКС экспресс», ссылаясь на результаты торгов.
Отмечается, что в 11:06 по московскому времени курс доллара достиг 103,225 рубля, рост составил 1,9%. К 11:21 рост ускорился до 1,92%, и курс составил 103,246 рубля.

По данным на момент написания материала (12:22 мск), рост составляет 2,21%. Курс составляет 103,526 рубля.

Накануне стало известно о том, что биткоин обновил исторический максимум – курс крипотовалюты превысил 97 тысяч долларов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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WSJ: Американский инвестор Линч намерен купить взорванный «Северный поток-2»
22 ноября 2024, 09:08

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

Финансист из Майами Стивен Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по повреждённому российскому газопроводу «Северный поток-2». Это произойдёт в том случае, если он будет выставлен на аукцион в рамках швейцарской процедуры банкротства.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на письмо инвестора в министерство финансов США. В публикации отмечается, что Линч, который обычно избегает излишней публичности и предпочитает оставаться в тени, провёл 20 лет, занимаясь бизнесом в Москве.

В своём письме чиновникам и законодателям он указал, что американское владение газопроводом будет мощным рычагом в любых мирных переговорах с Россией, чтобы положить конец украинскому конфликту и служить долгосрочным интересам США.

По словам финансиста, владение «Северным потоком-2» даст США и Европе уникальную возможность полностью контролировать газоснабжение континента до самого конца эры ископаемого топлива.

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#газоснабжение
#северный поток
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Россияне вдвое чаще стали жаловаться на блокировку подозрительных счетов
22 ноября 2024, 08:09

Фото: iStock/hank5

Россияне начали чаще жаловаться на отключение от банковского обслуживания из-за попадания в базу подозрительных операций и счетов Банка России. Об этом сообщили в пресс-службе банка, передают «Известия».
По данным издания, число обращений по поводу действий кредитных организаций увеличилось на 18,3% и составило 140,8 тыс. Чаще всего россияне обращались в банк для исключения из черного списка в июле и августе текущего года после вступления в силу закона о приостановке подозрительных переводов.

В Центробанке пояснили, что иногда люди не находятся в черном списке и не понимают причину приостановки платежа, после чего поступает жалоба.

«По результатам рассмотрения большинства обращений приняты отрицательные решения — основания для исключения сведений из базы данных регулятора отсутствовали, так как по операциям таких клиентов банки подтвердили признаки мошенничества», — пояснили в Центробанке.
Таким образом, с января по сентябрь 2024 года порядка 5,7 тыс. клиентов банков просили убрать их данные из базы.

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США призвали банки избегать сотрудничества с российским аналогом SWIFT
Минфин США угрожает банкам санкциями за работу с системой СПФС России
22 ноября 2024, 00:33

Фото: iStock/syahrir maulana

Минфин США готов усилить меры против иностранных банков, подключающихся к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) предупредило, что такие действия будут расцениваться как тревожный сигнал (red flag). Предупреждение о возможных санкциях для участников СПФС было опубликовано на официальном сайте ведомства.
Особую опасность, по мнению OFAC, представляют банки, используемые для обхода санкций, введенных против России.

СПФС была создана в 2014 году после введения секторальных санкций, чтобы российские банки могли проводить операции в случае отключения от SWIFT. В 2022 году интерес к СПФС значительно вырос, особенно после отключения крупнейших российских банков от SWIFT. Сегодня в системе участвуют 557 банков и компаний, из которых 159 являются нерезидентами из 20 стран.

Американские власти подчеркнули, что иностранным банкам следует с осторожностью подходить к сотрудничеству с СПФС, поскольку они могут подвергнуться санкционным мерам. Кроме того, в список участников системы уже вошли банки из Ирана, находящиеся под санкциями.

Евросоюз в июне 2024 года также ввел санкции против СПФС, но, как отметил Центробанк России, массового оттока иностранных партнеров не произошло.

Российские власти, в свою очередь, продолжают развивать СПФС, стремясь привлечь новых участников, включая банки из СНГ и Китая, которые могут использовать посредников для снижения санкционных рисков.

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#минфин
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В Долгопрудном при поддержке региона построили административно-деловой центр
21 ноября 2024, 22:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Долгопрудном при поддержке Подмосковья завершилось строительство административно-делового центра. Инвестпроект реализовала компания «Рынок Подмосковья-2», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В рамках поддержки земельный участок площадью 0,4 га передали инвестору в аренду без проведения торгов. Также компания благоустроила прилегающую территорию и в ближайшее время планирует выкупить участок по льготной стоимости – 15% от кадастровой. Объём инвестиций в проект составил 67 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как напомнили в ведомстве, в Подмосковье инвесторы могут арендовать муниципальную землю с правом выкупа по льготной ставке. Программа предусматривает предоставление земли без проведения торгов. При выполнении всех обязательств компания может выкупить участок за 15% от кадастровой стоимости Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на Инвестиционной карте.

Сейчас регион предлагает более 150 таких объектов.

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В ОЭЗ Подмосковья с начала года инвестировали более 40 млрд рублей
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#екатерина зиновьева
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Ресторан в Павловском Посаде вошёл в шорт-лист престижной премии
21 ноября 2024, 22:13

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Интерьер ресторана «Ботаника by Вшивкина» в Павловском Посаде стал финалистом национальной премии в категории HORECA. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«При создании интерьера ресторана дизайнер Екатерина Владимирова использовала знаменитые орнаменты посадских шалей в современной интерпретации. Рисунок отличается от традиционных работ фабричных мастеров, но при этом безошибочно ассоциируется с павлово-посадским стилем. В интерьере ресторана можно увидеть элементы шёлковой бахромы, прялки, винтажные буфеты», – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что Павловский Посад с его историческими корнями в ткацком производстве идеально подходит для создания подобного интерьера.

Категория HORECA объединяет сегмент услуг и гостеприимства.

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#рестораны
#павловский посад
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#подмосковье
#московская область
#дизайн
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Подмосковные предприниматели бесплатно освоили продажи на маркетплейсах
21 ноября 2024, 21:08

Фото: iStock /phakphum patjangkata

Предприниматели и самозанятые Московской области прошли бесплатное обучение по продажам на маркетплейсах. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Было проведено пять занятий, которые позволили участникам освоить стратегии онлайн-торговли, продвижение бренда и применение аналитических инструментов. Представители бизнеса изучили работу с такими платформами, как Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и другими маркетплейсами, научились продвигать товары, формировать цены и создавать привлекательный контент для продаж», – отметили в ведомстве.
Занятия были организованы в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организатором выступил центр «Мой бизнес» Подмосковья.

Спикерами курса стали основатель производства электроники, эксперт по продажам на пяти маркетплейсах Алена Бурмистрова и специалист по продвижению на Wildberries Антон Ланцов. Занятия проходили офлайн. Курс предоставил предпринимателям возможность перейти на новый уровень развития бизнеса.

В Мининвесте напомнили, что с 29 ноября по 1 декабря в Москве пройдет форум «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье». Предусмотрены деловая программа и выставка-ярмарка с участием предпринимателей Московской области. Зарегистрироваться для участия можно на сайте.

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#подмосковье
#московская область
#экономика и инвестиции в подмосковье
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#торговля
#обучение
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В ОЭЗ Подмосковья с начала года инвестировали более 40 млрд рублей
21 ноября 2024, 19:45

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Объём инвестиций со стороны резидентов и управляющих компаний на территориях подмосковных особых экономических зон за три квартала этого года превысил 40 млрд рублей.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«За этот период резиденты подмосковных ОЭЗ инвестировали в свои проекты около 39,3 млрд рублей. Ещё 800 млн рублей вложили управляющие компании в развитие инфраструктуры площадок. Совокупный объём инвестиций в ОЭЗ Подмосковья за девять месяцев 2024 года составил 40,1 млрд рублей», – пояснила Зиновьева.
В подмосковном Мининвесте назвали лидером по объёму инвестиций ОЭЗ «Дубна». Второе место занимает ОЭЗ «Исток», третье – ОЭЗ «Кашира».

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#подмосковье
#московская область
#мининвест мо
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#инвестиции
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#экономика и инвестиции в подмосковье
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Скоробогатова уходит с должности первого заместителя Набиуллиной
21 ноября 2024, 19:00

Ольга Скоробогатова (Фото: cbr.ru)

Ольга Скоробогатова приняла решение уйти с должности первого заместителя председателя Банка России, и 2 декабря она покинет ЦБ. Информация об этом появилась на сайте банка.
«Ольга Скоробогатова приняла решение продолжить карьеру вне Банка России», — говорилось в сообщении регулятора.

Освободившийся пост первого заместителя Эльвиры Набиуллиной займёт глава департамента информационных технологий Центробанка Зульфия Кахруманова. Пресс-служба Банка России подчеркнула, что Кахрумановой придётся курировать работу указанного департамента, а ещё операционного департамента и департамента финансовых технологий. В тот же день под кураторство Дмитрия Тулина — другого первого зама Эльвиры Набиуллиной — перейдет департамент национальной платежной системы.

«Она [Ольга Скоробогатова] задала импульс развитию финансовых и платежных технологий в Банке России на годы вперед», — отметила Эльвира Набиуллина.

Ольга Скоробогатова работала в ЦБ десять лет.

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