В России запустили онлайн-сервис для расчёта дохода в Программе долгосрочных сбережений

Видео: пресс-служба Минфина РФ
Рассчитать, какой доход может принести участие в Программе долгосрочных сбережений (ПДС), россияне могут онлайн — через сайт Моифинансы.рф, сообщает пресс-служба Минфина России.
«Программа долгосрочных сбережений — это новый сберегательный продукт, который позволит сформировать дополнительный финансовый ресурс на долгосрочные стратегические цели, а также финансовую подушку безопасности. Посчитайте свой доход в ПДС уже сейчас с помощью калькулятора на сайте Моифинансы.рф», — говорится в сообщении.Программа долгосрочных сбережений заработала 1 января 2024 года. Сбережения формируются из личных взносов, взносов работодателя и пенсионных накоплений. Кроме того, предусмотрено государственное софинансирование, сумма которого зависит объёма взносов.
Подробная информация о программе долгосрочных сбережений размещена по ссылке.
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