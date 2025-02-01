С 1 февраля в России проиндексируют страховые пенсии с учетом инфляции

С первого февраля в России на 9,5% будут проиндексированы страховые пенсии. Их размер будет подвергнут перерасчёту в соответствие с фактическим уровнем инфляции.
Перерасчет будет сделан с начала 2025 год, а разницу в индексации пенсий за январь пенсионеры получат в феврале, пишет ТАСС. В итоге средний размер страховой пенсии составит около 24,9 тыс. рублей. Соответствующее постановление принято правительством РФ. В документе зафиксированы коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций на 2025 год.
Все 39 миллионов пенсионеров получат увеличенные выплаты в феврале вместе с доплатой за январь согласно обычному графику доставки пенсии, с 3 по 25 число месяца.
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«С 1 января страховые пенсии уже были увеличены на 7,3%, то есть на прогнозный уровень инфляции. По поручению президента РФ Владимира Путина обеспечена доиндексация страховых пенсий до уровня фактической инфляции. То есть Социальным фондом пересчитаны пенсии по уровню индексации 9,5%», — пояснил глава министерства труда социальной защиты РФ Антон Котяков.
Все 39 миллионов пенсионеров получат увеличенные выплаты в феврале вместе с доплатой за январь согласно обычному графику доставки пенсии, с 3 по 25 число месяца.
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Александр Бойцов