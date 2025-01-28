Россияне смогут забрать все пенсионные накопления в 2025 году

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В 2025 году россияне смогут разово получить всю сумму пенсионных накоплений, если она составляет менее 412 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
Для этого нужно подать заявление через портал Госуслуги или в офисах Соцфонда и НПФ. Если накопления превышают эту сумму, будут назначены ежемесячные выплаты, размер которых рассчитывается индивидуально, исходя из общего объема накоплений и ожидаемого периода выплат в 22,5 года.
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов подчеркнул важность проверки наличия накоплений и правильности учета трудового стажа для избежания ошибок и отказов в начислении. В случае отказа можно запросить разъяснение и при необходимости подать претензию. Накопления могут быть унаследованы ближайшими родственниками в случае смерти пенсионера.
С 1 февраля 2025 года размер более 40 различных социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5%. Это решение уже было утверждено правительством. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Депутат Госдумы Сергей Гаврилов подчеркнул важность проверки наличия накоплений и правильности учета трудового стажа для избежания ошибок и отказов в начислении. В случае отказа можно запросить разъяснение и при необходимости подать претензию. Накопления могут быть унаследованы ближайшими родственниками в случае смерти пенсионера.
С 1 февраля 2025 года размер более 40 различных социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5%. Это решение уже было утверждено правительством. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова