«Рюмка для здоровья»: Врач рассказала, помогает ли алкоголь в борьбе с инфекцией

Фото: istock / Igor Dudchak
Российские врачи Елена Малышева, Владимир Никифоров и Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово» рассказали, помогает ли алкоголь в борьбе с инфекциями.
Существует мнение, что «рюмка водки» может помочь не заразиться. Считается, что дезинфекция чистым спиртом, поможет не допустить заражения. Помимо этого, он способен нейтрализован токсин ботулизма. Однако речь идет об обработке спиртом поверхности тела, а не употребление алкоголя внутрь для защиты от бактерий.
Фактически, спиртное нарушает работу клеток организма, из-за чего общие защитные функции снижаются. Врачи подытожили, что такой метод таит в себе ряд опасностей и пагубно сказывается на организме.
Читайте также:
Ученые раскрыли, какая диета помогает в борьбе с раком
Врач призвала отказаться от привычки отсыпаться по выходным
Диетолог Королева призвала есть свеклу в сыром виде
«Спирт, действительно, некоторые вирусы и бактерии убивает. Но на самом деле нужна такая концентрация, которая убьет вас, а не возбудителя инфекционных болезней», — пояснили врачи.
Читайте также:
Ученые раскрыли, какая диета помогает в борьбе с раком
Врач призвала отказаться от привычки отсыпаться по выходным
Диетолог Королева призвала есть свеклу в сыром виде
Алина Юрчак