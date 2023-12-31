Врач Тяжельников рассказал, почему нельзя пить алкоголь на улице

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После употребления алкоголя рекомендовано несколько часов, примерно 3 часа, не выходить на улицу.
РИА Новости пишет, что выпить небольшое количество алкоголя перед выходом на улицу можно, но только в том случае, если быстро вернуться в тепло.
Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников.
По словам специалиста, новогодняя ночь прогнозируется холодной. Именно из-за алкогольного опьянения случается большинство трагедий. Они связаны с переохлаждением.
После употребления алкоголя ощущение тепла на холоде мнимое. Алкоголь расширяет поверхностные сосуды из-за чего тепло быстро теряется. Повышенная теплоотдача создает тепловой фронт вокруг человека, из-за чего он не мерзнет.
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Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников.
После употребления алкоголя ощущение тепла на холоде мнимое. Алкоголь расширяет поверхностные сосуды из-за чего тепло быстро теряется. Повышенная теплоотдача создает тепловой фронт вокруг человека, из-за чего он не мерзнет.
«Из-за этого холодовые рецепторы на коже отключаются и мозг не дает команду на спазм периферических сосудов для прекращения потери тепла. При этом температура тела быстро падает», – сказал в заключении Андрей Тяжельников.Читайте также:
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Мария Фирсова