Цены на топливо в Татарстане значительно различаются в зависимости от сети АЗС
В Татарстане стоимость бензина заметно отличается в зависимости от принадлежности АЗС к крупным компаниям или независимым сетям. Так, литр АИ-92 в независимых заправках стоит около 61,5 рубля, тогда как на АЗС крупных операторов — примерно 56 рублей. Разница в цене на АИ-95 достигает 7,5 рубля за литр.
Как объяснил «Татар-информу» заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, розничные цены на бензин в России частично регулируются: крупные нефтяные компании удерживают стоимость топлива в пределах годовой инфляции по договоренности с правительством. Независимые же сети таких возможностей не имеют и вынуждены быстрее повышать цены при росте оптовых тарифов, чтобы избежать убытков.
Эксперт отметил, что крупные компании часто сознательно удерживают стоимость для сохранения трафика, так как прибыль с продажи топлива зачастую уступает доходу от сопутствующих товаров, например, кофе. Поэтому для них важнее привлекать клиентов, чем повышать цену.
При текущих оптовых ценах продавать топливо без убытка практически невозможно. В некоторых случаях сети предпочитают снижение трафика, чтобы компенсировать часть потерь.
