Цены на топливо в Татарстане значительно различаются в зависимости от сети АЗС

06 октября 2025, 14:55

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

В Татарстане стоимость бензина заметно отличается в зависимости от принадлежности АЗС к крупным компаниям или независимым сетям. Так, литр АИ-92 в независимых заправках стоит около 61,5 рубля, тогда как на АЗС крупных операторов — примерно 56 рублей. Разница в цене на АИ-95 достигает 7,5 рубля за литр.