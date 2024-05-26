В России заявили об отсутствии проблем с обслуживанием Boeing и Airbus

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Иностранные самолеты Airbus и Boeing, состоящие в парке российских авиакомпаний, полностью соответствуют требованиям российских авиационных властей. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров, чьи комментарии опубликованы в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
Мантуров отметил, что никаких проблем с обслуживанием этих самолетов не существует.
На вопрос о возможном возвращении иностранных компаний на российский рынок, вице-премьер ответил, что «после их резкого ухода и закрытия рынка, такой сценарий больше не повторится».
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«Постоянно проводится техническое обслуживание, — сказал он. — Все необходимые ремонтные работы и замена запчастей осуществляются своевременно».
На вопрос о возможном возвращении иностранных компаний на российский рынок, вице-премьер ответил, что «после их резкого ухода и закрытия рынка, такой сценарий больше не повторится».
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Артем Кузьмин