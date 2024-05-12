Летевший из Москвы в Гуанчжоу Boeing 777 из-за неисправности сел в Иркутске

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Самолёт, следовавший из Москвы в китайский Гуанчжоу, совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. Полёт лайнера Boeing 777 был прерван из-за технической неисправности.
По сообщению пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолёт в Иркутске приземлился благополучно, воздушное судно повреждений не получило, пострадавших нет. Причины и обстоятельства авиационного происшествия в настоящее время устанавливают специалисты. По предварительным данным, вылет борта к месту назначения запланирован на 19:00 по местному времени (14:00 по Москве).
В ведомстве также добавили, что соблюдение прав пассажиров в аэропорту контролируется сотрудниками Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры.
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Александр Бойцов