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Летевший из Москвы в Гуанчжоу Boeing 777 из-за неисправности сел в Иркутске

12 мая 2024, 08:49
Фото: istockphoto/Sitikka

Фото: istockphoto/Sitikka

Самолёт, следовавший из Москвы в китайский Гуанчжоу, совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. Полёт лайнера Boeing 777 был прерван из-за технической неисправности.


По сообщению пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолёт в Иркутске приземлился благополучно, воздушное судно повреждений не получило, пострадавших нет. Причины и обстоятельства авиационного происшествия в настоящее время устанавливают специалисты. По предварительным данным, вылет борта к месту назначения запланирован на 19:00 по местному времени (14:00 по Москве).

В ведомстве также добавили, что соблюдение прав пассажиров в аэропорту контролируется сотрудниками Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры.

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#самолет
#аэропорт
Стало известно, за сколько продадут побывавший в аварии внедорожник замминистра Иванова
Бывшая жена замминистра Иванова выставила на продажу его внедорожник за 2,5 млн
12 мая 2024, 08:44

Фото: iStock/Domepitipat

Внедорожник Chevrolet Suburban, который замминистра обороны Тимур Иванов переоформил на бывшую супругу Светлану, выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей после аварии, об этом стало известно РИА Новости.
По информации агентства, этот автомобиль указан в декларации Иванова за 2019 год, однако, позже он был переоформлен на человека, данные которые совпадают с инициалами и датой рождения бывшей супруги замминистра Светланой.

В апреле 2024 года внедорожник выставили на продажу за 2,5 миллиона рублей. Предположительно, машина побывала в серьёзной аварии — у неё есть повреждения, характерные для лобового столкновения.

Напомним, 24 апреля Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Тимура Иванова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

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#арест
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На Волгоградском НПЗ после падения БПЛА возник пожар
Губернатор Бочаров: на Волгоградском НПЗ после падения БПЛА возник пожар
12 мая 2024, 06:31

Фото: iStock/O_Lypa

На Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территорию завода, сообщила администрация российского региона в своем Telegram-канале.
По словам губернатора Андрея Бочарова, в ночь на воскресенье 12 мая подразделения ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку беспилотника на территорию Волгоградской области.

В результате падения беспилотника никто не пострадал. Возникший пожар был ликвидирован.

Ранее сообщалось об атаке беспилотника на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Калужской области. По предварительным данным, сработала система ПВО, но пострадавших не было. 1 мая сообщалось об атаке ВСУ на Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

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#губернатор
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Ракетную опасность объявили в Белгородской области
МЧС Белгородской области: в Валуйках объявили ракетную опасность
12 мая 2024, 04:53

Фото: iStock/bpawesome

Ракетная опасность объявлена в городе Валуйки и Валуйском городском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС по Белгородской области.
«Внимание! Валуйский городской округ, город Валуйки. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», – заявили в ведомстве.

Сирены ракетной опасности прозвучали также в Белгороде и Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он также посоветовал людям держаться подальше от окон и прятаться в помещениях со сплошными стенами (ванны, кладовки, туалеты).

Ранее, по словам губернатора, в результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четырех торговых объектах. Также огнем были уничтожены шесть автомобилей.

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#белгородская область
#ракетная опасность
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#вячеслав гладков
#всу
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В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
Губернатор Гусев: В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
12 мая 2024, 02:21

Фото: iStock/NatureNow

В Воронежской области объявили об опасности атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Александра Гусева.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», – написал он.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили несколько атак на Курскую область в субботу 11 мая. По словам Старовойта, обстрелам подверглись поселок Теткино, села Коровянка, Гуево, Гордеевка, Николаево-Дарьино, хутор Кучеров, деревня Старая Николаевка и пункт пропуска «Суджа».

В ночь на 9 мая над Белгородской областью расчеты ПВО сбили 15 украинских многоцелевых ракетных комплексов Vampire и один беспилотник. По данным Минобороны, еще два беспилотника были уничтожены над Брянской областью и три – над Курской.

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Опасность атаки беспилотника объявили в российском регионе
Губернатор Старовойт: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА
12 мая 2024, 00:36

Фото: iStock/sommersby

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщается в Telegram-канале губернатора области Романа Старовойта.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», – написал Старовойт.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили несколько атак на Курскую область в субботу 11 мая. По словам Старовойта, обстрелам подверглись поселок Теткино, села Коровянка, Гуево, Гордеевка, Николаево-Дарьино, хутор Кучеров, деревня Старая Николаевка и пункт пропуска «Суджа».

Ранее житель города Суджа получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ.

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Водитель упавшего в Мойку автобуса не отдыхал несколько дней
СК: водитель упавшего в Мойку автобуса не отдыхал несколько дней
11 мая 2024, 23:19

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Водителю автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, несколько дней не давали необходимого времени на отдых, сообщил Следственный комитет (СК) России.
В качестве подозреваемого был задержан начальник автоколонны ООО «Такси», который занимается организацией перевозок людей. В его обязанности входил контроль за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима работы и отдыха водителей. В ближайшее время в отношении него будет возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения.

10 мая автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул в результате столкновения с автомобилем каршеринга. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением. Поначалу мужчине удалось выбраться из воды, в настоящее время он находится под стражей. По факту инцидента начато уголовное расследование.

Позже была установлена причина аварии с автобусом в Санкт-Петербурге. По словам водителя, к аварии привели неисправные тормоза. Как сообщает Следственный комитет, число жертв трагедии возросло до семи человек.

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#санкт-петербург
#автобус
#дтп
#авария
#водитель
#уголовное дело
#ск рф
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Начальника фирмы-перевозчика задержали по делу об утонувшем в Мойке автобусе
СК РФ: начальника ООО «Такси» задержали по делу об утонувшем в Мойке автобусе
11 мая 2024, 22:35

Фото: iStock/BrianAJackson

Начальника автоколонны ООО «Такси», организовывавшей перевозку людей в Петербурге, задержали в качестве подозреваемого по делу о гибели пассажиров утонувшего в Мойке автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.
Отмечается, что подозреваемый должен был обеспечить соблюдение техники безопасности и правил охраны труда. Однако водителям предприятия в течение нескольких суток не предоставлялось время для отдыха.

Задержанному в скором времени вынесут обвинение и изберут меру пресечения.

Накануне происшествие случилось на набережной реки Мойки в Петербурге. Автобус столкнулся с двумя автомобилями, после чего пробил ограду моста и упал в воду. В результате погибли семь человек. Водитель, которому удалось выбраться первому, задержан.

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#санкт-петербург
#автобус
#дтп
#задержание
#ск рф
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В Петербурге в мусорке обнаружили прах блокадницы
11 мая 2024, 21:23

Фото: iStock/Ekaterina79

Жители Петербурга обнаружили в мусорке урну с прахом женщины, предположительно, пережившей блокаду Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны. Об этом издание «Фонтанка» написало в своём Telegram-канале.
Отмечается, что днём 11 мая жители в мусорке во дворе одного из домов нашли урну с прахом Г. Надежды Александровны 1929 года рождения. По предварительным данным, это могут быть останки экс-председателя Совета ветеранов Литейного округа, которая умерла в сентябре прошлого года.

Женщина родилась в Ленинграде в 1929 году. Её семья осталась в городе, когда его заблокировали фашисты. В феврале 1944 года её наградили медалью «За оборону Ленинграда».

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#санкт-петербург
#блокада ленинграда
#смерть
#мусор
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Два преподавателя вузов погибли при падении автобуса в Мойку
Преподаватель петербургского «Военмеха» погиб при падении автобуса в Мойку
11 мая 2024, 19:44

Фото: iStock/Marat Musabirov

Профессор Балтийского государственного технического университета (БГТУ) «Военмех» имени Д.Ф. Устинова Алексей Храмов погиб после падения автобуса в Мойку в Петербурге. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил его бывший студент.
Он рассказал, что погибший преподавал основы безопасности жизнедеятельности и был самым душевным человеком из всего преподавательского состава.

Также стало известно, что в результате происшествия погибла преподаватель филологического факультета СПбГУ Тамара Горчакова.

На сайте университета появилась запись с соболезнованиями. Коллеги подчеркнули, что женщина была высококлассным специалистом, чутким товарищем, который щедро делился своим опытом с преподавателями, и душевным человеком.

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#автобус
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