Boeing Трампа столкнулся с другим самолетом

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Самолет бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Boeing 757 столкнулся с другим бортом в аэропорту во Флориде. Об этом информирует издание Reuters, ссылаясь на осведомленный источник.
Как сообщает собеседник агентства, самолет Трампа во время руления в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич задел крылом бизнес-джет.
В отчете Федерального управления гражданской авиации (FAA) США указано, что частный Boeing 757 задел припаркованный корпоративный джет, при этом в документе не указано, что владельцем судна является Трамп. Начато расследование.
Стоит отметить, в штабе бывшего американского главы не ответили на запрос Reuters. В субботу, по данным агентства, Трамп провел митинг в Нью-Джерси, а ЧП с самолетом произошел после его посадки в Уэст-Палм-Бич примерно в час ночи по местному времени в воскресенье.
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В отчете Федерального управления гражданской авиации (FAA) США указано, что частный Boeing 757 задел припаркованный корпоративный джет, при этом в документе не указано, что владельцем судна является Трамп. Начато расследование.
Стоит отметить, в штабе бывшего американского главы не ответили на запрос Reuters. В субботу, по данным агентства, Трамп провел митинг в Нью-Джерси, а ЧП с самолетом произошел после его посадки в Уэст-Палм-Бич примерно в час ночи по местному времени в воскресенье.
Ранее Трамп пообещал запечатать границу в случае победы на выборах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак