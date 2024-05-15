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Boeing Трампа столкнулся с другим самолетом

Reuters: Boeing 757 Трампа столкнулся с другим самолетом в аэропорту Флориды
15 мая 2024, 05:17
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Самолет бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Boeing 757 столкнулся с другим бортом в аэропорту во Флориде. Об этом информирует издание Reuters, ссылаясь на осведомленный источник.
Как сообщает собеседник агентства, самолет Трампа во время руления в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич задел крылом бизнес-джет.

В отчете Федерального управления гражданской авиации (FAA) США указано, что частный Boeing 757 задел припаркованный корпоративный джет, при этом в документе не указано, что владельцем судна является Трамп. Начато расследование.



Стоит отметить, в штабе бывшего американского главы не ответили на запрос Reuters. В субботу, по данным агентства, Трамп провел митинг в Нью-Джерси, а ЧП с самолетом произошел после его посадки в Уэст-Палм-Бич примерно в час ночи по местному времени в воскресенье.

​Ранее Трамп пообещал запечатать границу в случае победы на выборах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#самолет
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#чп
#митинг
#расследование
#трамп
В результате обстрела ВСУ загорелся жилой дом в Белгороде, есть пострадавшие
Гладков: Два человека пострадали в результате атаки ВСУ под Белгородом
15 мая 2024, 05:39

Фото: istock / victorass88

Российская система ПВО успешно отразила атаку на Белгород и Белгородский район, сбив несколько воздушных целей, приближавшихся к городу. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела загорелся жилой дом и получили ранения два человека.
В поселке Дубовое частный жилой дом загорелся после прямого попадания снаряда — у женщины ранение плеча, мужчины получил ожоги. Пострадавших доставили в областную клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

После отражения украинской атаки в поселке Дубовое найдены различные повреждения в семи частных жилых домах: разбиты окна, повреждены кровли и заборы. Также пострадали два автомобиля. Есть повреждения линии электропередачи.

В селе Головино повреждения получила крыша и потолок одного частного дома.

На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. Данные о последствиях уточняется.

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#жилой ожоги
#происшествия
#дома
#Вячеслав Гладков
#пво
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По делу генерала Кузнецова прошли обыски
По делу кадровика МО РФ Кузнецова прошли обыски сразу по нескольким адресам
15 мая 2024, 03:37

Фото: Главное управление кадров Минобороны РФ

В рамках уголовного дела в отношении начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова прошли обыски разу по нескольким адресам. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В течение нескольких дней проводились обыски по нескольким адресам, связанным с начальником главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова», — рассказал собеседник издания.Источник добавил, что обыски прошли в Москве и в Краснодарском крае.

14 мая Юрия Кузнецова задержали по подозрению в получении взятки в виде недвижимости. Возбуждено уголовное дело, чиновника отправили под арест.

Ранее окружение генерала армии Сергея Суровикина раскрыло его местонахождение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны рф
#арест
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Протестующие перекрыли один из главных транспортных узлов Тбилиси
14 мая 2024, 22:53

Фото: iStock/Wirestock

В Тбилиси противники принятого закона «О прозрачности иностранного влияния» перекрыли один из главных транспортных узлов грузинской столицы.
Об этом сообщает «Интерфакс». Так, в настоящее время движение автотранспорта в центре Тбилиси на площади Героев полностью парализовано.

Ранее полиция Грузии задержала 13 протестующих у здания парламента. Им вменяют неповиновение органам общественного правопорядка и мелкое хулиганство.

Также ранее сообщалось о задержании десятка человек за попытку перекрыть автотрассу. Позднее сотни демонстрантов пришли на площадь Героев с проспекта Руставели. Там продолжается основная акция протеста.

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#грузия
#митинг
#иностранный агент
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Уголовное дело возбудили в Петербурге после стрельбы на парковке ТЦ
14 мая 2024, 21:19

Фото: iStock/nixki

Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после того, как неизвестный выстрелил в мужчину на парковке торгового центра.
Все случилось на Коломяжском проспекте, у пострадавшего огнестрельное ранение, пишет пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о покушении на убийство. Как следует из материалов уголовного дела, 14 мая около 16 часов неизвестный в ходе внезапно возникшего конфликта несколько раз выстрелил из оружия в 38-летнего мужчину.

Потерпевший доставлен в больницу, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Стрелявшего ищут.

По данным супруги пострадавшего, водитель Porsche выстрелил в ее мужа из травматического пистолета.

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#санкт-петербург
#стрельба
#уголовное дело
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Умер журналист Максим Кононенко
14 мая 2024, 20:31

Фото: iStock/Boris Ipatov

Журналист Максим Кононенко умер в Москве, пишет Mash.
Как сообщает Telegram-канал, Кононенко работал с рядом изданий как колумнист. Он скончался в возрасте 53 лет.

В программе «Реальная политика» на НТВ Кононенко был соведущим Глеба Павловского.

Последние годы журналист вёл свой собственный проект в интернете и программу на радио «Вести FM». Подробностей кончины телеведущего не приводится.

Ранее сообщалось, что российский режиссер и актер Александр Пономарев скончался в возрасте 64 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#журналист
#смерть
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Два хирурга клиники Хайдарова задержаны в Москве
14 мая 2024, 20:22

Фото: iStock/BrianAJackson

Двое сотрудников клиники пластической хирургии «Ай Кью Пластик» Тимура Хайдарова задержаны.
Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России. Сейчас с задержанными проходят необходимые следственные действия. По месту проживания фигурантов идут обыски.

В комитете напомнили, что в отношении клиники расследуется уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть». В феврале в клинике пациенту сделали операцию. На следующие сутки ему стало плохо, потом его положили в другую больницу, где мужчина впал в кому и в скором времени скончался.

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#клиника
#москва
#задержание
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Суд арестовал фигуранта по делу о взятке главному кадровику Минобороны
14 мая 2024, 20:17

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Басманный суд отправил в СИЗО фигуранта по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генштаба ВС РФ Юрию Кузнецову.
Как рассказали в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы, речь идет о Лёве Мартиросян. Ранее Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела против Кузнецова и его аресте.

По версии комитета, в 2021-2023 годах, находясь в должности начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, генерал получил взятку от представителей коммерческих структур. Взамен он совершил ряд действий в их пользу.

Мартиросяну избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года, добавили в ведомстве.

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#суд
#взятка
#минобороны рф
#арест
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Мошенники выманили деньги у пенсионерки из Подмосковья под воздействием мантр
14 мая 2024, 20:07

Фото: Istockphoto / Motortion

Злоумышленники под воздействием гипноза лишили подмосковную пенсионерку крупной суммы денег. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Всё началось с телефонного звонка по городскому номеру. Неизвестный голос утверждал, что дочь пожилой женщины попала в аварию, и ей нужна срочная финансовая помощь. Диалог продолжался несколько часов, как будто под гипнозом: на заднем фоне были слышны мантры», – говорится в сообщении.
По словам родственницы пострадавшей, каждый раз после сброшенного звонка мошенники перезванивали снова, давая позвонить только для того, чтобы попросить денег у кого-либо ещё. При попытке связаться с бабушкой родственники мгновенно подвергались беспрерывным встречным звонкам ботов.

В ГУРБ призвали жителей Подмосковья предупредить старших родственников о возможной опасности.

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#гурб
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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В Тбилиси митингующие напали на российского корреспондента телеканала «Звезда»
14 мая 2024, 19:51

Фото: iStock/sibway

Митингующие около здания грузинского парламента в Тбилиси демонстранты напали на российского корреспондента телеканала «Звезда». Об этом сообщается в Telegram-канале «Звезды».
Отмечается, что протестующие толкнули корреспондента Катерину Радомскую и всячески её оскорбляли. Они выучили по-русски несколько нецензурных фраз, которые без перерыва скандировали.

Во вторник перед зданием парламента в Тбилиси проходит очередная акция протеста против принятого сегодня закона об иноагентах. Депутаты в последнем, третьем чтении рассмотрели законопроект и приняли его, несмотря на критику со стороны оппозиционно настроенных политиков и граждан страны.

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#митинг
#журналист
#нападение
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