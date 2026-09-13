В РСТ озвучили цену на «грибную рыбалку»
Член РСТ Ромашкин: грибная рыбалка в России обойдется в 4-5 тысяч рублей
Грибные туры в России чаще всего организуются как однодневные поездки с гидом, который показывает туристам грибные места. Об этом сообщил член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Ромашкин, пишет РИА Новости.
По его словам, такие туры существуют в двух основных форматах. Первый — однодневные выезды, на которых гид назначает точку сбора, откуда группа отправляется пешком. Ночевка в этом случае не предполагается, а стоимость тура составляет четыре-пять тысяч рублей. Второй формат предполагает приезд туристов в другой город с проживанием на базе отдыха или в загородном отеле, откуда они также отправляются на «грибную рыбалку» вместе с гидом.
«Если ехать в такой тур на два-три дня, то здесь основная стоимость состоит из стоимости проживания», — пояснил Ромашкин.Он подчеркнул, что такие туры мало чем отличаются от обычных поездок на выходные — к ним лишь добавляются услуги гидов, сопровождающих туристов на грибном маршруте. Традиционно грибные туры популярны в осенний период, а наиболее массовые выезды совершаются в Московской, Ленинградской и Тверской областях, а также в Карелии. При этом массовым направлением туризма это не является, поскольку нет гарантии, что грибы найдутся.
В пресс-службе туроператора «Алеан» (входит в РСТ) рассказали, что в Подмосковье уже пошли белые грибы, а также есть подосиновики, рыжики, маслята, чернушки, волнушки и свинушки. Среди грибных направлений этой осенью в компании выделили подмосковные леса в районе Калужского и Белорусского шоссе, места у Дмитрова, Дубны и Егорьевска.
«Но в поисках самых урожайных грибных локаций стоит выехать за пределы Подмосковья и отправиться во Владимирскую область», — посоветовали в компании.