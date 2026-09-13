В РСТ озвучили цену на «грибную рыбалку»

13 сентября 2026, 20:09

Член РСТ Ромашкин: грибная рыбалка в России обойдется в 4-5 тысяч рублей

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Грибные туры в России чаще всего организуются как однодневные поездки с гидом, который показывает туристам грибные места. Об этом сообщил член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Ромашкин, пишет РИА Новости.





По его словам, такие туры существуют в двух основных форматах. Первый — однодневные выезды, на которых гид назначает точку сбора, откуда группа отправляется пешком. Ночевка в этом случае не предполагается, а стоимость тура составляет четыре-пять тысяч рублей. Второй формат предполагает приезд туристов в другой город с проживанием на базе отдыха или в загородном отеле, откуда они также отправляются на «грибную рыбалку» вместе с гидом.





«Если ехать в такой тур на два-три дня, то здесь основная стоимость состоит из стоимости проживания», — пояснил Ромашкин.

«Но в поисках самых урожайных грибных локаций стоит выехать за пределы Подмосковья и отправиться во Владимирскую область», — посоветовали в компании.