Россиянам перечислили самые полезные грибы

10 сентября 2026, 10:29

Технолог Быстров: белые грибы ценятся за белок, лисички содержат каротиноиды

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Назвать один гриб самым полезным нельзя: разные виды отличаются по составу, а их пищевая ценность зависит еще и от условий выращивания, зрелости и способа приготовления. Об этом «Газете.Ru» сообщил кандидат технических наук, заместитель директора Института «Высшая школа управления гостеприимством» Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.