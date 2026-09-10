Россиянам перечислили самые полезные грибы
Назвать один гриб самым полезным нельзя: разные виды отличаются по составу, а их пищевая ценность зависит еще и от условий выращивания, зрелости и способа приготовления. Об этом «Газете.Ru» сообщил кандидат технических наук, заместитель директора Института «Высшая школа управления гостеприимством» Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.
По его словам, белые грибы ценятся за высокое содержание белка, пищевых волокон, витаминов группы B и минеральных веществ. Лисички выделяются наличием каротиноидов, в том числе пигментов с антиоксидантными свойствами. Шампиньоны и вешенки также богаты белком, витаминами группы B и микроэлементами, при этом их культивируемые сорта доступны круглый год и имеют контролируемое происхождение, подчеркнул Быстров.
Особое внимание заслуживают вешенки, которые помимо пищевых волокон содержат бета-глюканы — полисахариды, активно исследуемые в контексте их питательной ценности. В целом, грибы обогащают рацион, при этом имея относительно низкую калорийность, отметил он.
Тем не менее, польза грибных блюд во многом зависит от метода приготовления. Один из оптимальных способов — тушение или запекание с небольшим количеством масла, добавил технолог.
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