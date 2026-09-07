Грибник Ковязина посоветовала не собирать грибы у дороги и в городе

07 сентября 2026, 14:25

Фото: iStock/PIKSEL

Опытный грибник из Новосибирской области Наталья Ковязина посоветовала не собирать грибы в черте города, для «тихой охоты» лучше выбирать леса или парки.





В разговоре с Om1 Новосибирск эксперт пояснила, что грибы впитывают все вредные вещества, которые есть в воздухе, в том числе выхлопные газы от автомобилей и тяжёлые металлы.





«А тяжёлые металлы, они — вари их, жарь, без разницы — из них это не выводится. Вешенки сейчас как раз начинают идти, но собирать их во дворах и у дорог опасно. Близость трасс и машин делает грибы непригодными для еды», — подчеркнула Ковязина.