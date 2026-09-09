Грибы прорвали асфальт на тротуаре в российском городе
На улице Франк-Каменецкого в Иркутске грибы выросли прямо через асфальт на пешеходной дорожке. Их заметили, предположительно, рядом с домом № 14. Миколог Михаил Вишневский ранее объяснял, что плодовые тела способны разрушать плотные покрытия за счет высокого внутреннего давления. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
По словам специалиста, грибы получают влагу из грибницы и при росте создают давление до 400 атмосфер. Этого хватает, чтобы повредить бетон либо асфальт, особенно при дефектах укладки покрытия.
Грибы ценят не только за вкус и аромат, но и за питательные свойства. Они содержат растительный белок, клетчатку, витамины группы B, а некоторые виды — витамин D, а также калий, фосфор, селен и другие микроэлементы. При невысокой калорийности грибы могут сделать рацион более разнообразным и сытным. Однако употреблять их следует умеренно: из-за содержания хитина они достаточно тяжело перевариваются, особенно детьми и людьми с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Сентябрь считается одним из самых удачных месяцев для сбора грибов. В это время в хвойных, лиственных и смешанных лесах часто встречаются белые грибы, подберёзовики, подосиновики, маслята, лисички, моховики и рыжики. В берёзовых лесах можно найти грузди и волнушки, а на пнях, поваленных деревьях и валежнике появляются осенние опята. После тёплых дождей грибов обычно становится особенно много, но их количество и виды зависят от региона и особенностей леса.
Читайте также: