Грибы прорвали асфальт на тротуаре в российском городе

09 сентября 2026, 10:36

Грибы пробились сквозь асфальт на тротуаре в Иркутске

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Nano Banana 2

На улице Франк-Каменецкого в Иркутске грибы выросли прямо через асфальт на пешеходной дорожке. Их заметили, предположительно, рядом с домом № 14. Миколог Михаил Вишневский ранее объяснял, что плодовые тела способны разрушать плотные покрытия за счет высокого внутреннего давления. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.