Технадзор Подмосковья провёл более 50 тыс. проверок на стройках соцобъектов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Свыше 50 тысяч выездов для проверки качества строительства и капремонта социальных объектов провели специалисты Управления технического надзора капитального ремонта (УТНКР) Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Сотрудники УТНКР за 2024 год провели более 50 тысяч выездов на площадки соцобъектов в 55 городских округах Подмосковья, под их контролем было завершено более 400 объектов, на 700 работы ещё продолжаются», — отмечается в сообщении.Важность строительного надзора отметил глава МинЖКХ области Антон Велиховский.
«Системный подход к строительному надзору позволяет гарантировать высокое качество выполненных работ», — сказал он.В будущем году специалисты УТНКР будут контролировать работы на более чем 900 объектах, включая строительство и капремонт котельных, теплосетей и пр.
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Лев Каштанов