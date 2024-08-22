В РЖД напомнили Финляндии о неустойке в полмиллиарда рублей за поезда Allegro

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РЖД считает незаконным изъятие Финляндией поездов Allegro, находившихся в совместной собственности. Сумма неустойки со стороны финской компании VR Group за нарушение контрактов по проекту превысила 550 миллионов рублей.
Об этом РИА Новости сообщили в РЖД. В компании подчеркнули, что незаконность действий финской стороны подтверждена решениями российских судов, а за неисполнение вовремя этих решений предусмотрена неустойка. Её сумма к настоящему времени составляет уже 552 миллиона рублей.
Поезда Allegro (Sm6) курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Собственником составов являлась компания Oy Karelian Trains Ltd — совместного предприятия, созданного РЖД и фирмой VR Group ещё в 2006 году. После начала спецоперации на Украине финская компания сообщила о прекращении перевозок на этом маршруте. Сегодня стало известно, что поезда Allegro со следующего года будут использоваться на внутренних маршрутах Финляндии. В РЖД подчеркнули, что не согласовывали передачу составов партнёру по совместному предприятию.
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