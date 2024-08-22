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В РЖД напомнили Финляндии о неустойке в полмиллиарда рублей за поезда Allegro

22 августа 2024, 17:53
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

РЖД считает незаконным изъятие Финляндией поездов Allegro, находившихся в совместной собственности. Сумма неустойки со стороны финской компании VR Group за нарушение контрактов по проекту превысила 550 миллионов рублей.


Об этом РИА Новости сообщили в РЖД. В компании подчеркнули, что незаконность действий финской стороны подтверждена решениями российских судов, а за неисполнение вовремя этих решений предусмотрена неустойка. Её сумма к настоящему времени составляет уже 552 миллиона рублей.

Поезда Allegro (Sm6) курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Собственником составов являлась компания Oy Karelian Trains Ltd — совместного предприятия, созданного РЖД и фирмой VR Group ещё в 2006 году. После начала спецоперации на Украине финская компания сообщила о прекращении перевозок на этом маршруте. Сегодня стало известно, что поезда Allegro со следующего года будут использоваться на внутренних маршрутах Финляндии. В РЖД подчеркнули, что не согласовывали передачу составов партнёру по совместному предприятию.

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#финляндия
Более 160 подмосковных предпринимателей получили недвижимость за 1 рубль
22 августа 2024, 17:48

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковные предприниматели получили около 240 объектов с момента запуска региональной программы «Недвижимость за 1 рубль». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Программа работает с 1 июня прошлого года. Она направлена на предоставление субъектам малого и среднего бизнеса зданий или помещений в аренду по льготной ставке для ведения предпринимательской деятельности.
«За этот период мы передали бизнесу в льготную аренду 234 объекта. Получателями объектов стал 161 предприниматель. То, что некоторые бизнесмены берут в аренду не один объект, свидетельствует об эффективности программы. Заявленный объём инвестиций в проекты компаний превышает 1,1 млрд рублей, а количество создаваемых рабочих мест – 990», – рассказала зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По условиям программы, бизнесу предлагаются в льготную аренду объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности и требующие ремонта или реконструкции. Арендовать без торгов помещение предприниматели могут на 10 лет, а здание – на 15. Если износ объекта более 80%, стоимость аренды составляет 1 рубль за 1 кв. м. в год, если менее 80%, то ставка аренды равна ставке налога на имущество.
«За год с лишним объекты недвижимости предоставлены предпринимателям на территории 37 городских округов. Выкуп объекта можно произвести через 1,5 года после ремонтных работ или после работ по восстановлению в срок, не превышающий три года с даты заключения договора аренды», – отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
На полученных объектах предприниматели планируют вести деятельность в самых разных сферах – от торговли и предоставления услуг до размещения производственных мощностей. Подобрать помещение или здание в рамках программы поддержки можно на инвестиционной карте Московской области.

Там же можно подать заявку онлайн на получение выбранного объекта. Заявку рассмотрят в течение 10 рабочих дней.

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#экономика
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#наталья адигамова
#недвижимость
#подмосковье
#московская область
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Часть средств с продаж на форуме «100% Креатив» отправят в приграничные регионы
22 августа 2024, 16:09

Фото: пресс-службы Мининвеста МО

На Живописной набережной в Красногорске 23 августа пройдёт форум «100% Креатив», сообщили в пресс-службе Мособлдумы. 45 участников из разных уголков Подмосковья представят на выставке-ярмарке в рамках форума свои изделия и услуги.
Форум соберёт на одной площадке представителей федеральных и региональных органов власти, институтов развития и предпринимателей Московской области. Главной темой станет поддержка подмосковных брендов в сфере креативных индустрий.

Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте. ​
«Часть средств с продаж на выставке-ярмарке направят на помощь жителям приграничных регионов в рамках подмосковной акции «Доброе дело». На собранные деньги закупят самое необходимое – детскую одежду, лекарства, средства личной гигиены и многое другое», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Те, кто не сможет посетить форум, но хочет помочь жителям, может сделать это на сайте проекта.

Организаторами мероприятия выступают Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и Московская областная дума.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, в Подмосковье в сфере креативных индустрий заняты около 22 тыс. МСП. Регион входит в топ-3 по числу субъектов малого и среднего бизнеса в сфере креативных индустрий. Сегодня эти компании реализуют проекты в дизайне, искусстве, моде, фото и видео, IT, маркетинге, журналистике и издательском деле, а также кино.

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#экономика
#мсп
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#красногорск
#подмосковье
#московская область
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Венгерский MOL предложил обеспечить транзит российской нефти через Украину
22 августа 2024, 14:01

Фото: istockphoto/Pavel Muravev

Венгерский энергетический концерн MOL ведёт переговоры о новой схеме транзита российской нефти через Украину. Компания готова взять на себя соответствующие обязательства по обеспечению поставок.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на главу канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергея Гуйаша. По его словам, MOL находится сейчас в поиске альтернативных решений после блокировки Киевом поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». Чиновник также предупредил, что новая схема транзита может быть более дорогостоящей и рискованной.

В июле Киев в одностороннем порядке блокировал поставки российской нефти Венгрии и Словакии по трубопроводу «Дружба», мотивируя это решение санкциями против компании ЛУКОЙЛ. В МИД РФ справедливо отметили, что Украина с одобрения западных кураторов решила шантажировать Будапешт и Братиславу при помощи блокировки поставок нефти. Это решение Киева удивительным образом совпало по времени с рядом мирных инициатив, предложенных венгерским премьером Орбаном, а также с отказом властей Венгрии и Словакии безропотно поддержать очередные нелегитимные антироссийские санкции Брюсселя.

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#киев
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РБК: Sminex договорился о покупке компании «Инград» у концерна «Россиум»
21 августа 2024, 18:44

Фото: istockphoto/goncharovaia

Концерн «Россиум» нашел покупателя на девелоперскую компанию «Инград». Её новым владельцем станет Sminex, который пару лет назад приобрёл и команию-застройщика «Интеко».
Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров по сделке. По словам одного из них, между сторонами достигнута принципиальная договорённость, хотя документы ещё не подписаны. Стоимость сделки оценивается в 40 миллиардов рублей. Кредитную линию для оформления покупки предоставляет Сбербанк.

По словам другого источника, топ-менеджеры Sminex по факту уже контролируют деятельность «Инграда». Предполагается, что часть проектов девелоперская компания будет реализовывать сама. Другие, главным образом в Новой Москве и Подмосковье, выставит на продажу и переуступит сторонним игрокам.

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#подмосковье
#сбербанк
#договор
#документы
#сделки
#покупки
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В Подмосковье убрали около 80% урожая ячменя
21 августа 2024, 16:03

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Уборка озимых зерновых культур продолжается в Московской области, в частности, убрано уже около 80% урожая ячменя, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«В настоящее время убрано около 80% ячменных полей, намолочено более 15,2 тыс. тонн ячменя. Урожайность составляет 30,9 центнера с гектара», — говорится в сообщении.
Больше всего ячменя собрали в округе Зарайск — 10,8 тыс. тонн. На второе место вышел округ Серебряные Пруды, где собрали 3,9 тыс. тонн ячменя, а замыкает топ-3 округ Коломна: там уже собрано 3,7 тыс. тонн ячменя. В числе лидеров также Луховицы (3.2 тыс. тонн) и Одинцовский округ (2 тысячи тонн).

В министерстве отметили, что всего в Московской области в текущем году ячменём было засеяно более 23,6 тыс. гектаров.

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#сельское хозяйство
#уборка
#урожай
#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
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В Дубне запустят производство косметики за 850 млн рублей
21 августа 2024, 12:48

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье появится новое производство косметических средств. Его запустит компания «Эстилаб Про», ставшая резидентом особой экономической зоны «Дубна». Соглашение подписали представители компании, ОЭЗ и подмосковный Мининвест, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Эстилаб Про» построит на территории особой экономической зоны лабораторно-производственный комплекс по разработке и выпуску косметики. Инвестиции в проект составят 850 млн рублей. Плановый срок запуска нового предприятия – 2026 год. На производстве создадут почти 100 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания планирует построить комплекс площадью 7 тыс. кв. м. На предприятия будут разрабатывать и производить косметические средства – в частности, продукцию по уходу за кожей лица и тела. Помимо этого, в ближайшие планы инвестора входит расширение ассортимента за счёт выпуска средств по уходу за волосами и кожей головы.

Как отметили в министерстве, деятельность «Эстилаб Про» будет направлена на импортозамещение. Планируемая к разработке и производству продукция ничем не уступает по качеству иностранным аналогам.

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#производство
#оэз дубна
#импортозамещение
#московская область
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Экс-зампред ЦБ Дубинин спрогнозировал сохранение ключевой ставки
20 августа 2024, 19:45

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Бывший заместитель председателя правления Банка России Сергей Дубинин заявил, что Центробанк на будущем заседании по ключевой ставке сохранит её нынешнее значение в 18%.
«Манипуляции с ключевой ставкой после того, как она была поднята до 16%, продемонстрировали, что ее прибавление или снижение на 1-2 процентных пункта не приводит к изменениям в трендах инфляции. То есть на инфляцию это не оказывает регуляторного воздействия. После того, как ставка была повышена до 18%, с ценами все осталось, как есть», — пояснил в беседе с Газета.ру Дубинин.

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В Дубне запустят импортозамещающее производство противоопухолевых препаратов
20 августа 2024, 18:46

Фото: iStock / SweetBunFactory

Компания «Алсигма» стала новым резидентом особой экономической зоны «Дубна».
Она наладит там производство противоопухолевых препаратов, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В рамках инвестпроекта «Алсигма» создаст научно-производственный комплекс площадью 5,2 тыс. кв. м, где займется разработкой и выпуском лекарственных средств. Инвестиции составят 780 млн рублей. Реализация проекта позволит создать 55 рабочих мест», – рассказала Зиновьева.
Компания «Алсигма» будет разрабатывать дженерики – препараты, которые содержат то же действующее вещество, что и оригиналы. Это позволит наладить производство востребованных в России препаратов и избежать перебоев с поставками импортных лекарств.

Речь идёт о разработке, производстве и выводе на рынок противоопухолевых гормональных препаратов, антагонистов гормонов и родственных соединений. Запуск первой очереди запланирован на 2027 год, а полная реализация проекта – на 2029-й.

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#инвестиции
#экономика
#мининвест мо
#дубна
#оэз дубна
#лекарства
#импортозамещение
#подмосковье
#московская область
#екатерина зиновьева
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В подмосковном правительстве поддержали запуск биржевых торгов щебнем
20 августа 2024, 16:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В правительстве Московской области поддерживают запуск торгов щебнем на бирже. Об этом заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов. Теперь стоимость щебня в Подмосковье будет определяться на основе сделок.
По данным РБК, Восточная биржа провела первые торги щебнем, который относится к категории нерудных стройматериалов. Другие российские биржи пока не торгуют этим товаром.

Рыночная стоимость товаров категории «Нерудные ископаемые» обеспечит точность расчётов и будет способствовать предотвращению недобросовестных практик по занижению базовой стоимости для уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Такое мнение высказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
«Наличие биржевой котировки, являющейся индикатором независимых сделок, позволит наблюдать реальные цены на нерудные материалы и рассмотреть инициативу о предоставлении права региону на определение минимальной цены полезного ископаемого, с которой должен уплачиваться НДПИ», – сказал Фирсов.
Предполагается, что новый механизм повысит прозрачность ценообразования и, как следствие, собираемость налогов. Участвовать в таких торгах могут только юридические лица. Расчёты проходят через организацию-посредника – клиринг. Торги на товарных биржах позволят определить и установить объективную цену на товар.

Как отмечает РБК, нерудные ископаемые исторически торгуются на неорганизованных рынках, а это серый рынок. На очереди – песок, торф и другие нерудные ископаемые.

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#подмосковье
#московская область
#минэкологии мо
#тихон фирсов
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