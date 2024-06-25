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Власти Финляндии отберут у россиян концертно-спортивной арены Helsinki Hall после 30 июня. Об этом заявила глава МИД республики Элина Валтонен.
«Сделка должна быть завершена до 30 июня. Если продажа акций не состоится, альтернативой является продажа или экспроприация арендованного здания и имущества», – заявила Валтонен в соцсети X.Она добавила, что МИД и Министерство юстиции разработают для этого соответствующий закон. По словам Валтонен, министерство иностранных дел Финляндии не получило никаких данных, подтверждающих продажу бумаг.
Ранее в правительстве Финляндии заявили, что «Россия может расширить свои военные действия за пределы Украины». Правительство Финляндии также подчеркнуло, что даже после завершения конфликта в Украине не следует ожидать быстрого улучшения ситуации.
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Никита Иванов