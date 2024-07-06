В Финляндии рассказали об угрозе дефицита древесины

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В Финляндии цены на древесину выросли до рекордного уровня, информирует канал MTV.
Такая ситуация сложилась в результате антироссийских санкций, которые запретили импорт дерева. На стоимость также повлияло увеличение инвестиций в лесоперерабатывающую промышленность.
Исследователь Якоб Доннер-Амнелл из университета Восточной Финляндии предсказал, что цены останутся на высоком уровне в течение длительного времени.
В январе было подсчитано, что к концу 2023 года общий объем поставок паллет из России за границу сократились на 47 процентов по сравнению с 2022 годом и достигли 950 тысяч тонн.
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Исследователь Якоб Доннер-Амнелл из университета Восточной Финляндии предсказал, что цены останутся на высоком уровне в течение длительного времени.
«Древесины может не хватить на всех», – заключил он.
В январе было подсчитано, что к концу 2023 года общий объем поставок паллет из России за границу сократились на 47 процентов по сравнению с 2022 годом и достигли 950 тысяч тонн.
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Александр Климов