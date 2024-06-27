Финские власти с 8 июля упростят процедуру конфискации недвижимости россиян

Фото: istockphoto/Ruma Aktar
Власти Финляндии с 8 июля упростят процедуру изъятия недвижимости, с владельцами которой невозможно связаться. В первую очередь, это относится к российским гражданам.
Как ранее сообщал финский общественный вещатель Yle, сотни жилищных кооперативов в Финляндии столкнулись с финансовыми трудностями. Причина заключается в том, что акционеры, проживающие в России, физически и технически не могут вносить ежемесячные коммунальные платежи. А для конфискации недвижимости собственнику-должнику по закону необходимо вручить уведомление об изъятии. Связаться же с россиянами по понятным причинам сейчас весьма затруднительно.
Согласно новой поправке к закону о жилищных кооперативах вступит в силу с 8 июля 2024 года. Согласно нововведению, процедура конфискации недвижимости у владельцев, с которыми нет возможности связаться, будет существенно упрощена. Теперь предупреждение или решение об изъятии может публиковаться в Официальном вестнике, издаваемом канцелярией правительства.
Читайте также:
Финляндия «украдет» спортивную арену у российских владельцев
Финляндия решила пересмотреть морские границы с Россией
Финляндия решила запретить импорт СПГ из России
Александр Бойцов