В Сбербанке спрогнозировали очередное понижение ключевой ставки

03 сентября 2025, 20:09

Ведяхин не исключил возможное понижение ключевой ставки еще на 2%

Фото: iStock/IUshakovsky

ЦБ на ближайшем заседании может снизить ключевую ставку ещё на 2%. Такое развитие событий не исключил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.





Напомним, летом 2025 года ЦБ РФ два заседания подряд принимал решение понизить ключевую ставку. На сегодняшний день она составляет 18%.





«Мы видим замедление, начало замедления экономики. Считаем, что на этих сигналах разумным для экономики будет понижение ставки на ближайшем заседании на 200 базисных пунктов, то есть на 2%», — отметил Ведяхин в разговоре с «Известиями».

«Сейчас инфляция замедляется даже быстрее, чем прогнозировалось, поэтому считаю, что на заседании совета директоров Банка России 12 сентября ключевая ставка может снизиться до 17% годовых», — сказал депутат.