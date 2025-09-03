В Сбербанке спрогнозировали очередное понижение ключевой ставки
Ведяхин не исключил возможное понижение ключевой ставки еще на 2%
ЦБ на ближайшем заседании может снизить ключевую ставку ещё на 2%. Такое развитие событий не исключил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Напомним, летом 2025 года ЦБ РФ два заседания подряд принимал решение понизить ключевую ставку. На сегодняшний день она составляет 18%.
«Мы видим замедление, начало замедления экономики. Считаем, что на этих сигналах разумным для экономики будет понижение ставки на ближайшем заседании на 200 базисных пунктов, то есть на 2%», — отметил Ведяхин в разговоре с «Известиями».
Он также не исключил, что до конца года ставка будет на уровне 14–15%. Однако для запуска инвестиционного цикла, который был фактически заморожен, необходима ставка на уровне 12%.
Тем временем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал для «Газеты.Ru» понижение ключевой ставки на следующем заседании ЦБ до 17%.
«Сейчас инфляция замедляется даже быстрее, чем прогнозировалось, поэтому считаю, что на заседании совета директоров Банка России 12 сентября ключевая ставка может снизиться до 17% годовых», — сказал депутат.
Он предположил, что снижение «ключа» будет проходить постепенно из-за разнопланового движения цен.