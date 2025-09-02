Стал известен прогноз по снижению ключевой ставки ЦБ
Банк России в документе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027–2028 годов», опубликованном на сайте регулятора, при реализации дезинфляционного сценария прогнозирует ключевую ставку на уровне примерно 10,5–11,5% в 2026 году и 7,5–8,5% в 2027 году; на 2028 год ставку также оценивают в пределах 7,5–8,5%.
При проинфляционном сценарии регулятор ожидает ставку около 14–16% в 2026 году, 10,5–11,5% в 2027 году и 8,5–9,5% в 2028 году. В рисковом сценарии возможен более резкий рост: 16–18% в 2026 году, 18–22% в 2027 году и 10–11% в 2028 году.
2 сентября вице‑президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что на заседании 12 сентября ЦБ сократит ключевую ставку с 18% до 16–16,5%. По его словам, кредиты станут дешевле, но не существенно — влияние предыдущих решений регулятора сохраняется, а банки продолжают ужесточать требования к заемщикам, поэтому инерция сохранится и роста потребительского кредитования ждать не стоит.
Ранее снижение ключевой ставки спрогнозировал Сбер.
