Стал известен прогноз по снижению ключевой ставки ЦБ

02 сентября 2025, 16:18

ЦБ прогнозирует снижение ключевой ставки до 10,5–11,5% в 2026 году

Фото: istockphoto/hank5

Банк России в документе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027–2028 годов», опубликованном на сайте регулятора, при реализации дезинфляционного сценария прогнозирует ключевую ставку на уровне примерно 10,5–11,5% в 2026 году и 7,5–8,5% в 2027 году; на 2028 год ставку также оценивают в пределах 7,5–8,5%.