Повышение ключевой ставки, механическая рука, задачи экономики: главное второго дня ПМЭФ

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
В Санкт-Петербурге проходит 27-ой Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году его тема – «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Губернатор города Александр Беглов в интервью для «Известий» заявил, что в этом году участниками ПМЭФ стало рекордное количество стран.
Редакция «Радио 1» расскажет о самых интересных событиях второго дня форума.
ПМЭФ-2024
Механическая рука для участников СВО
Сегодня главной темой петербургского стенда на ПМЭФ стали «Технологии, открытые для мира». Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил стенд, где ему представили механическую руку для участников СВО, получивших тяжёлые ранения.
Главные задачи экономики России
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что главными задачами для развития экономики России являются развитие рынка капитала, обеспечение открытости и «удержание лидерства» в технологической сфере.
Повышение ключевой ставки
Председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает повышения ключевой ставки. Такой прогноз он сделал после слов Набиуллиной о решении довести инфляцию до 4% в 2025 году.
Будущее переданных в казну активов
Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что переданные в собственность государства активы будут проданы. Соответствующее поручение было дано Росимуществу.
Венгрия поддержала инициативу Китая и Бразилии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался в поддержку инициативы Китая и Бразилии по Украине. Речь шла о меморандуме об урегулировании украинского конфликта, опубликованном в мае. Венгрия присоединится к этой инициативе.
Венгрия поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине
Соглашения на миллиарды
Во второй день участники форума заключили несколько важных соглашений. Мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор КамАЗ Сергей Когогин и первый вице-премьер России Денис Мантуров подписали соглашение о строительстве в столице первого в стране роботизированного завода по выпуску среднетоннажных и тяжёлых грузовых автомобилей.
Wildberries подписала соглашение с кластером экономических городов и свободных зон эмиратской группы портов Абу-Даби KEZAD Group о размещении логистического центра для выхода на рынок ОАЭ и региона.
ВТБ и «Атомэнергопром» подписали кредитное соглашение на 50 миллиардов рублей для развития Северного морского пути и строительства атомных электростанций.
Читайте также:
Будущее Украины, «амбассадор ФНС» Лерчек и консьерж Женя: главное первого дня ПМЭФ
Подмосковье подпишет на ПМЭФ-2024 соглашения на более 150 млрд рублей
На ПМЭФ Московская область представила свои цифровые проекты
Анастасия Чинкова