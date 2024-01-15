В Московской области один из старейших хлебокомбинатов реконструирован на 73%

Фото: пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области
Один из старейших хлебокомбинатов реконструируют в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Работы по реконструкции и техническому перевооружению проводятся на ЗАО «Егорьевский хлебокомбинат».
Кроме этого, на данный момент работы по по устройству внутренних инженерных систем закончены на 73%. Полностью хлебокомбинатом будет готов к третьему кварталу 2024 года.
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«На одном из старейших хлебопекарных предприятий региона с 2019 года ведется масштабная реконструкция, по завершении которой комбинат сможет расширить производство хлебобулочных изделий. В частности, здесь установят современную энергоемкую хлебопекарную печь, предназначенную для непрерывной выпечки всех видов хлеба и хлебобулочных изделий при температуре до 300°С, которая позволит производить 700 килограммов батонов весом по 400 г в час», — подчеркнули в ведомстве.
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Мира Полтева