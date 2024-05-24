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Губернатор Воробьёв посетил последний звонок в Реутове

24 мая 2024, 13:54
Фото: Александра Степанова

Фото: Александра Степанова

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил выпускников реутовской СОШ №10 с последним звонком, посетив торжественную линейку. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Школу на Юбилейном проспекте Андрей Воробьев открывал в 2013 году ещё в качестве исполняющего обязанности губернатора.

«Хочется поздравить всех, кто добросовестно и старательно учился, пожелать успешной сдачи экзаменов. А также — поблагодарить учителей, родителей за внимание детям. Впереди новый этап в жизни — это всегда волнительно, ответственно. Уверен, что когда есть друзья, наставники, учителя, родители, во всем поддерживающие, то всё получается. Хочу поздравить всех учеников нашей любимой Московской области с последним звонком. Сегодня он прозвучит для более 127 тысяч школьников. Скоро начнутся экзамены. Хочу пожелать, чтобы летом, ребята, вы исполнили все свои мечты, а также сделали много добрых дел», — поздравил выпускников Андрей Воробьёв.



За десять лет работы школы количество классов увеличилось с 13 до 60 и выпустилось четыре стобалльника по русскому языку, профильной математике и литературе, а также 23 медалиста.

Выпускные у школьников в Московской области пройдут 28 и 29 июня.

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Двое граждан Грузии и двое россиян пытались вывезти держатели для ракет на Ми-8
24 мая 2024, 13:50

Фото: iStock/Rawf8

Двое граждан Грузии и семейная пара из Москвы украли и попытались вывезти из России держатели для ракет на вертолёты Ми-8, вероятно, они хотели отправиться на Украину. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, злоумышленники украли шесть балочных держателей БД3-57КР-В на одном из авиационных ремонтных заводов в Энгельсе Саратовской области. С помощью них можно переделать гражданский вертолёт в боевой.

Когда пропажу заметили, в дело вмешалась полиция. Им удалось вычислить преступников и найти украденное в Москве. Держатели для ракет прятали в гараже на Кусковской улице.

Полицейские задержали четырёх подозреваемых. Ими оказались два гражданина Грузии и семейная пара из России. Сейчас следователи выясняют, куда именно планировали вывезти украденное и не числилась ли в их маршруте Украина. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.

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«Увезли в воронке»: как задержали еще одного чиновника Минобороны, размер взятки, элитное имущество
Задержан сотрудник Минобороны Владимир Вертелецкий: кто это, что известно
24 мая 2024, 13:34

Фото: сайт СК РФ

Правоохранительные органы задержали еще одного сотрудника Минобороны по подозрению в коррупционном преступлении. На этот раз речь идет о начальнике управления Минобороны РФ Владимире Вертелецком. О том, что ему вменяют, где он находится сейчас и кто еще причастен к уголовному делу расскажет редакция «Радио 1».

Как задержали Владимира Вертелецкого


23 мая Владимир Вертелецкий был задержан на рабочем месте в своем кабинете. Его увезли в автозаке. Об этом одним из первых сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Вон Вертелецкого из Департамента обеспечения гособоронзаказа увезли в "воронке"», — написал военкор в своем телеграм-канале.

В настоящее время Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении должностных обязательств.


В чем обвиняют Владимира Вертелецкого


По информации СК РФ, начальник управления департамента военного ведомства по обеспечению гособоронзаказа подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие установило, что в 2022 году Вертелецкий «принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по госконтракту». Такими действиями государству был причинен ущерб на сумму более 70 миллионов рублей.


«‎Более 100 млн рублей»: Начальник Главного управления кадров МО арестован за взятку
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Какую взятку получил Владимир Вертелецкий


По информации портала «Два майора», Владимир Вертелецкий помог получить государственный оборонный заказ, а в обмен на услугу якобы получил дом и автомобиль, которые оформил на родственников. ТАСС прежде сообщал, что в уголовном деле начальника управления департамента Минобороны РФ могут появиться новые фигуранты.

Источники агентства сообщили, что в настоящее время военные правоохранители проводят обыски и допросы.

«В уголовном деле фигурируют неустановленные лица», — указали собеседники издания.


Биография Владимира Вертелецкого


Согласно данным СМИ, Вертелецкий в Министерстве обороны РФ занимался размещением тендеров на закупку оружия для нужд Вооруженных сил РФ. Информации о его биографии в открытом доступе нет, однако известны некоторые факты из его личной жизни. Согласно его налоговым декларациям 2013-2020 годов, Вертелецкий женат, у него есть двое несовершеннолетних детей.

Имущество Вертелецкого


В соответствии с опубликованной в Сети антикоррупционной налоговой декларацией за 2020 год, Вертелецкий владеет квартирой, площадь которой составляет 60,6 квадратных метров. Помимо этого, согласно той же декларации, Владимир Вертелецкий владеет автомобилем Ауди Q7 и гаражом площадью 18 квадратных метров. По некоторым сведениям, именно это имущество может являться предметов взятки.

Кого еще арестовали из чиновников МО


В Минобороны РФ началась череда громких арестов 24 апреля. Тогда был задержан замминистра обороны Тимур Иванов, а через несколько дней стало известно об аресте начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. 21 мая задержали генерал-майора Ивана Попова, а 23 мая СМИ сообщили о задержании начальника Главного управления связи — замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина.

Комментируя так называемые чистки в рядах Минобороны РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что борьба с коррупцией является последовательной и постоянно продолжающейся работой, которая осуществляется во всех ведомствах и на всех уровнях.

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В Подмосковье ввели ограничения на посещение лесов
24 мая 2024, 13:12

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

На большей части лесничеств Подмосковья введены ограничения посещения гражданами лесов и въезда транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Ограничения были введены из-за IV класса пожарной опасности на большей части лесничеств Московской области.

«С 24 по 27 мая этого года вводится режим ограничения пребывания граждан, на период действия которого вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. На время введения ограничений запрещен въезд транспортных средств в лесные массивы, лесные дороги перекрываются шлагбаумами, а также разведение костров», — отметили в ведомстве.

Также за соблюдением режима будут следить при помощи беспилотных авиационных систем (БПЛА), авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей.

На территориях с самым высоким классом пожарной опасности будут усилено патрулирование отрудниками правоохранительных органов, МЧС и специалистами лесной охраны.

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В Госдуме порассуждали о свободе и наглости живущих в России «Мастурбеков»
Депутат ГД Матвеев назвал поведение мигрантов борзостью и предложил «дать пинка»
24 мая 2024, 12:44

Фото: iStock/Oleg Elkov

Наглость проживающих в России мигрантов может потребовать принятия более жестких мер, считает депутат Госдумы Михаил Матвеев. Своими размышлениями по этому поводу он поделился в Telegram, сопроводив пост эпиграфом про «Мастурбеков».
Так Матвеев отреагировал на инцидент с его коллегой — депутатом Госдумы Артемом Прокофьевым, на которого напали мигранты. Прокофьев рассказал во «ВКонтакте», что сначала двум мужчинам выписали штрафы по 500 рублей, а третьего не удалось найти. Все трое были задержаны только после вмешательства МВД Татарстана, где произошел инцидент.

«А что делать обычному человеку? Не пора ли им всем дать пинка?» — задался вопросом Матвеев.
Ранее Совет по правам человека при президенте России предложил запретить никаб — традиционный женский головной убор, оставляющий открытыми только глаза.

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В Подмосковье прошёл финал областного слёта по безопасности среди школьников
24 мая 2024, 12:31

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье прошёл финал областного слёта-соревнования по безопасности среди школьников. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Финал прошел в Ленинском городском округе. В финале, который длился неделю, приняли участие более 300 обучающихся из 28 городских округов Московской области.

«В общем зачете в старшей группе 1 место заняла школа № 1с УИОП из Ступино, 2 место — Радужненская школа из Коломны, 3 место — школа № 3 из Щёлково. В младшей группе победу одержала команда школы № 6 из Сергиева Посада, 2 место заняли обучающиеся Центра образования № 45 с УИИЯ (Богородский г.о), 3 место — ребята из Чеховской школы № 10», — поделились в пресс-службе.

Помимо основного зачета, в рамках этапа Юный спасатель победителем стала команда школы №10 из Чехова. На втором месте — Дворец творчества детей и молодежи из Балашихи и тройку замкнул Инженерно-технологический лицей из Люберец.

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Стало известно, как Байден одним решением оскорбил Украину и Зеленского
Марков: отказ Байдена от участия в конференции по Украине оскорбителен для Киева
24 мая 2024, 12:29

Фото: РИА Новости / Стрингер

Намерение главы США Джо Байдена встретиться со звездами Голливуда вместо посещения швейцарского саммита по Украине оскорбит Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Сергей Марков.
Стало известно, что американский президент не сможет приехать на мирную конференцию по Украине из-за акции по сбору средств на его предвыборную кампанию в Калифорнии. В акции будут участвовать известные актеры Джулия Робертс и Джордж Клуни.

Политолог отметил, что сам факт участия Джо Байдена в предвыборном мероприятии является уважительной причиной, но отметил, что в ней есть оскорбительный поступок.

«Сбор денег — уважительная причина. Встреча с шоуменами вместо Украины оскорбительна», — написал он.

Напомним, 15–16 июня в Швейцарии состоится мирная конференция по Украине. По предварительной информации, в ней примут участие представители от 80 до 100 государств. Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер рассказал, что эта конференция будет проведена по просьбе Киева.

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На подмосковных дорогах установили 18 км тросовых ограждений
24 мая 2024, 11:58

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Подмосковье установили 18 км тросовых ограждений. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Установка тросовых ограждений проводилась в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Дорожники уже выполнили 90% от запланированного объёма работ по установке тросовых ограждений. Полностью завершили обустройство тросов по оси дорог в Лобне, Коломне, Сергиево-Посадском и Раменском округах. Также летом дорожники установят ещё более 2 км тросовых ограждений», – поделился заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Ограждения появились в городских округах Лобня, Сергиев Посад, Раменское и Коломна.

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Умерла собака из знаменитого мема Доге
Собака по кличке Кабосу умерла в возрасте 18,5 года
24 мая 2024, 11:44

Фото: iStock/Anastasiia Cherniavskaia

Собака породы сиба-ину по кличке Кабосу, известная как героиня знаменитого мема «Доге», умерла в возрасте 18,5 лет в Японии, сообщила её хозяйка Ацуко Сато в соцсетях.
По словам Сато, Кабосу ушла из жизни утром в пятницу, 24 мая. Хозяйка отметила, что ночью с питомцем не происходило ничего необычного.

Ацуко Сато также объявила о прощании с Кабосу, которое состоится 26 мая в японском городе Нарита.

«Огромное спасибо всем за поддержку! Я искренне ценю вас», — написала Сато.
В 2017 году в соцсети X (бывшая Twitter) распространялся слух о смерти Кабосу. Однако тогда хозяйка опровергла эту информацию.

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Кинологи рассказали, какие пять вещей может чувствовать собака
Кинолог Голубев: собаки выявляют болезни и предупреждают об изменении погоды
24 мая 2024, 11:31

Фото: iStock/brunorbs

Собаки давно доказали, что способны справляться с некоторыми задачами порой эффективнее, чем технические средства. Многие животные умеют улавливать изменения в организме человека, именно поэтому собаки используются как помощники при обнаружении некоторых заболеваний. Их чувствительность обусловлена способностью остро видеть, обонять, слышать и осязать.
Про то, как и с помощью чего собаки могут улавливать эмоции человека, выявлять болезни и предупреждать об изменении погоды, рассказал в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Обонятельных рецепторов у животных больше, чем у людей, это и объясняет тот факт, что собаки чувствуют запахи в тысячи раз лучше, чем человек. Они мастерски распознают не только взрывчатые и наркотические вещества, но и молекулярные маркеры различных заболеваний», — уточнил эксперт.

Эмоции человека

Собаки умеют улавливать человеческие эмоции. Они считывают состояние хозяина и даже могут подстраиваться под него. Печаль, гнев, тревога, стресс – все это вызывает физиологические реакции в организме человека. Например, если человек злится, у него изменяется голос, он может активно жестикулировать. Питомец считывает положение тела, слышит голос и даже чувствует запах такого человека. Именно поэтому советуют сохранять спокойствие в ситуации, когда собака начинает нервничать, например, на приеме у ветеринарного врача.

Болезнь

Специально обученные собаки способны выявить по запаху такие недуги, как малярия, диабет, болезнь Паркинсона, онкологические заболевания. Во время пандемии в некоторых аэропортах собак привлекали к поиску людей, болеющих коронавирусной инфекцией.

Погодные изменения

Наверняка, каждый хотя бы раз слышал, как питомец спас семью или человека, предупредив об урагане, наводнении или разбудив во время чрезвычайной ситуации. В момент перемены погоды собака может вести себя беспокойно, выть или лаять, прижимать уши и пытаться найти безопасное место. Перед землетрясением питомец может даже обратиться в бегство, чтобы найти укрытие. Дело в том, что собака чувствует вибрацию в земле раньше, чем она начинает усиливаться.

Алкоголь

Собака может понять, что человек находится в алкогольном опьянении (даже легком). Они улавливают не только запах, но и считывают движения тела, слышат голос и наблюдают за поведением человека. Это будет тревожить собаку, потому что из-за воздействия алкоголя человек может раскоординировано двигаться, громко говорить, делать резкие движения.

Беременность

Точных доказательств, что собаки могут чувствовать беременность нет, но некоторые питомцы меняют свое поведение, когда его хозяйка ждет ребенка. Это может происходить из-за того, что в процессе беременности меняется гормональный фон, вполне вероятно, что питомцы чувствуют это по запаху.

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