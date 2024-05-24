Губернатор Воробьёв посетил последний звонок в Реутове

Фото: Александра Степанова
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил выпускников реутовской СОШ №10 с последним звонком, посетив торжественную линейку. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Школу на Юбилейном проспекте Андрей Воробьев открывал в 2013 году ещё в качестве исполняющего обязанности губернатора.
За десять лет работы школы количество классов увеличилось с 13 до 60 и выпустилось четыре стобалльника по русскому языку, профильной математике и литературе, а также 23 медалиста.
Выпускные у школьников в Московской области пройдут 28 и 29 июня.
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«Хочется поздравить всех, кто добросовестно и старательно учился, пожелать успешной сдачи экзаменов. А также — поблагодарить учителей, родителей за внимание детям. Впереди новый этап в жизни — это всегда волнительно, ответственно. Уверен, что когда есть друзья, наставники, учителя, родители, во всем поддерживающие, то всё получается. Хочу поздравить всех учеников нашей любимой Московской области с последним звонком. Сегодня он прозвучит для более 127 тысяч школьников. Скоро начнутся экзамены. Хочу пожелать, чтобы летом, ребята, вы исполнили все свои мечты, а также сделали много добрых дел», — поздравил выпускников Андрей Воробьёв.
За десять лет работы школы количество классов увеличилось с 13 до 60 и выпустилось четыре стобалльника по русскому языку, профильной математике и литературе, а также 23 медалиста.
Выпускные у школьников в Московской области пройдут 28 и 29 июня.
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Мира Полтева