Воробьёв анонсировал открытие нового здания Физмат-лицея к началу учебного года

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Новое здание Физмат-лицея на 525 мест в Сергиевом Посаде откроется к старту учебного года, пообещал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил, как идут работы, поговорил с педагогами и родителями ребят, которые будут учиться в здании.
«Мы расширяем легендарный Физмат-лицей в Сергиевом Посаде, имеющий богатую историю. Приняли это решение, когда оценили запрос на школу. Наследие, я думаю, сумеем сохранить – многие выпускники лицея поступают в ведущие вузы, имеют хорошие перспективы. В школе смогут учиться ребята с 5-го класса. Сейчас здание может уместить 150-160 школьников, новое примет 525. Набор преподавателей уже идёт. Часть команды работает ещё со времён открытия лицея в 1990 году», – сказал глава региона.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Новое здание Физмат-лицея было в числе 25 школ, старт строительству которых в августе 2021-го дали губернатор Воробьёв и зампред правительства Татьяна Голикова. Сейчас готовность объекта составляет 85%.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Площадь здания – 14,5 тыс. кв. м. Основные строительные работы планируем завершить к концу июня. В середине июня начинаем принимать мебель и технологическое оборудование. Здесь большая инженерная, лаборатории, зал для занятия робототехникой. Думаю, детям будет интересно. В июле пройдёт пусконаладка, а 1 августа будем готовы передать здание под заселение. На объекте трудятся 150 человек, идём в графике», – доложил представитель подрядчика Владимир Дзагоев.Помимо 42 учебных кабинетов в лицее оборудуют мастерские, лаборантские по физике, химии и биологии, ресурсные центры, кабинеты для дистанционных занятий, спортивный и актовый залы, библиотечно-информационный центр. На территории обустроят футбольное поле, учебно-опытную зону и парковочные места.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Старый корпус лицея рассчитан всего на 160 ребят. Там учатся 156 человек с 9 по 11 классы. Новый позволит обучать детей с 5 по 11 классы. Уже идёт приёмная кампания на следующий учебный год. Проводятся вступительные испытания по русскому языку, математике, физике и психологическое тестирование.
«Кампания стартовала 1 апреля. Подано уже более 800 заявлений от родителей. Вступительные экзамены прошли около 750 детей. 193 обучающихся 4-6 классов получили рекомендацию к зачислению. Педагогический состав в основном уже подобран, но есть ещё несколько вакансий», – рассказала директор лицея Ольга Макарова.Продолжится взаимодействие лицея с ведущими вузами страны – МГУ, МФТИ, Московским институтом электронной техники, МИФИ, Московским авиационным институтом и другими.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«У меня трое сыновей. Старший уже закончил Физмат-лицей, сейчас на третьем курсе вуза. Средний заканчивает 10 класс. Мы очень надеемся, что в 11-м будет учиться в этом новом, большом здании. Младший тоже пойдет сюда. Здесь светлые классы, спортзал, столовая, которой у нас, к сожалению, нет», – поделилась местная жительница Светлана Наумова.Беседуя с губернатором, родители попросили увеличить количество или частоту маршрутов, ведущих к новому зданию. Воробьёв пообещал проработать этот вопрос.
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Лора Луганская