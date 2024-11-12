Сербия обеспокоена возможным дефицитом газа в Европе

Александр Вучич (Фото: РИА Новости/Александар Джорович)
Президент Сербии Александар Вучич выразил обеспокоенность возможным прекращением экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США в ближайшие несколько лет.
Выступая перед сербскими журналистами на полях климатического саммита COP-29 в Баку, он предположил, что растущие внутренние потребности Америки в газе, связанные с развитием искусственного интеллекта и увеличением количества зарядных станций, приведут к дефициту газа в Европе.
Вучич отметил, что многие западные страны, отказавшиеся от российского газа, будут вынуждены снова обратиться к Москве для поставок, чтобы пережить зиму.
Сербия также остро ощущает проблему энергетических поставок. Директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что Европе не хватит ресурсов для обеспечения отопительного сезона, особенно в условиях холодной зимы, если не будет поставок из России.
В ходе Восточного экономического форума 4 сентября во Владивостоке президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Сербии Александаром Вулиным продление текущего договора о поставках газа. Вулин, в свою очередь, подчеркнул, что не видит возможности прохождения зимы без российского газа.
После встречи Баятович добавил, что Сербия намерена начать переговоры с Москвой о продлении газового договора в первом квартале 2025 года, чтобы обезопасить свои поставки и избежать энергокризиса.
Вучич также упомянул, что цена на газ подскочила после избрания Дональда Трампа президентом, достигнув $485 за 1 тыс. кубометров, тогда как для Сербии цена остается около $325.
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Вучич отметил, что многие западные страны, отказавшиеся от российского газа, будут вынуждены снова обратиться к Москве для поставок, чтобы пережить зиму.
Сербия также остро ощущает проблему энергетических поставок. Директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что Европе не хватит ресурсов для обеспечения отопительного сезона, особенно в условиях холодной зимы, если не будет поставок из России.
В ходе Восточного экономического форума 4 сентября во Владивостоке президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Сербии Александаром Вулиным продление текущего договора о поставках газа. Вулин, в свою очередь, подчеркнул, что не видит возможности прохождения зимы без российского газа.
После встречи Баятович добавил, что Сербия намерена начать переговоры с Москвой о продлении газового договора в первом квартале 2025 года, чтобы обезопасить свои поставки и избежать энергокризиса.
Вучич также упомянул, что цена на газ подскочила после избрания Дональда Трампа президентом, достигнув $485 за 1 тыс. кубометров, тогда как для Сербии цена остается около $325.
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Мария Моисеева