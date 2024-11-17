Словакия продолжила получать российский газ

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Недавно Австрия объявила, что больше не получает газ из РФ. «Газпром» рассказал, что поставки в направлении этой страны остались неизменными. Словацкая SPP продолжила получать топливо по тому же трубопроводу, проинформировало Reuters.
Государственная компания SPP из Словакии, которая является самым крупным в стране оператором национальной газовой энергосистемы, продолжила получать топливо из Российской Федерации на фоне известий о прекращении поставок в Австрию по трубопроводу, проходящему через территорию Украины.
Россия поставляет топливо в страны Западной и Центральной Европы через украинскую территорию по единственно возможному маршруту — Уренгой — Помары — Ужгород. В конце 2024 года транзитный контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» истекает. Киев объявил, что не планирует его продлевать. РФ подчеркнула, что готова использовать альтернативные маршруты.
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«Ситуация, когда крупный потребитель прекратил получать газ с востока, но такой же объем продолжает идти через территорию Украины, показывает, что в Европе по-прежнему сильно заинтересованы в этом газе», — заявляла компания SPP.
Россия поставляет топливо в страны Западной и Центральной Европы через украинскую территорию по единственно возможному маршруту — Уренгой — Помары — Ужгород. В конце 2024 года транзитный контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» истекает. Киев объявил, что не планирует его продлевать. РФ подчеркнула, что готова использовать альтернативные маршруты.
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Ольга Енгалычева