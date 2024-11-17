Кнайсль: Австрийцы могут обанкротиться без поставок российского газа

На территории библиотечно-информационного центра №2 «Собеседник» в городе Ступино прошла встреча руководства округа с жителями в формате выездной администрации. Проблемные вопросы ступинцев обсудили представители муниципальной и региональной власти.

Во встрече приняли участие глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, депутат Московской областной думы Андрей Голубев, профильные заместители, представители депутатского корпуса и управляющих компаний.

Ступинцы и гости города обратились к руководителю муниципалитета и профильным заместителям с волнующими их вопросами.

Например, к главе городского округа обратилась жительница с просьбой о предоставлении ее ребенку с особенностями здоровья льготного билет на новогоднюю елку. Запрос немедленно приняли в работу, билеты будут предоставлены.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино



Также руководителю муниципалитета озвучили ряд вопросов, касающихся сферы ЖКХ. Наиболее детально рассматривались обращения, связанные с деятельностью управляющих компаний.

«Сегодня мы проводим выездную администрацию в Ступино. Такой формат общения нравится людям. Для их удобства мы собрали здесь все службы: от ЖКХ до медицинской сферы. В основном, сегодня вопросы касались отопительного периода, содержания многоквартирных домов и прилегающих территорий», — сказал Сергей Мужальских.

Более подробно о запросах граждан и оперативности их решения рассказал заместитель главы Сергей Медведев. Он сообщил, что всего было пять обращений, в основном касающихся работы управляющей компании. Один житель пожаловался на течь стояка отопления. К нему оперативно отправлен мастер для диагностики и устранения неполадок. Также обратилась женщина по течи кровли в подъезде, специалист сразу отправился для оценки повреждений. Если жалоба подтвердится, будут проведены соответствующие ремонтные работы, рассказал Сергей Медведев.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино



Деятельность управляющих компаний в отопительный сезон находится под пристальным вниманием жителей. Генеральный директор управляющей компании ООО «Ступинская УК» Роман Овчинников поделился особенностями работы. Он сообщил, что дома, находящиеся в ведомстве УК, относительно новые и чаще всего какие-либо неполадки решаются в стенах управляющей компании. Отопление сейчас налажено, заявки бывают, но все они оперативно отрабатываются.

Встречи представителей муниципальных и областных властей с гражданами в формате выездных администраций будут продолжены.