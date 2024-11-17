Кнайсль: Австрийцы могут обанкротиться без поставок российского газа

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Граждане Австрии могут столкнуться с массовыми банкротствами в случае прекращения поставок в страну газа из России. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии, а ныне руководитель Центра G.O.R.K.I. в Санкт-Петербургском государственном университете Карин Кнайсль.
В эфире телеканала RT она отметила, что прекращение поставок в Австрию российского газа стало дополнительным тяжёлым бременем для многих домохозяйств на фоне общей инфляции, которая подстёгивается в том числе и высокими ценами на энергию. Причём речь не идёт о малообеспеченных слоях населения, подчеркнула экс-глава австрийского МИД.
По словам Кнайсль, наблюдаются массовые банкротства среди представителей ресторанно-гостиничного бизнеса. Она указала, что если в 2021 году зависимость Вены от поставок голубого топлива из России составляла 75%, то к 2024 году этот показатель вырос до 90%.
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