Суджа не находится под контролем ВСУ, заявил глава города Слащев

Фото: РИА Новости/пресс-служба врио губернатора Курской области
Город Суджа в Курской области не находится под контролем украинских войск. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава населённого пункта Виталий Слащев.
Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что ВСУ взяли под контроль российский город. Активно публиковались фотографии, на которых украинский солдат якобы стоит на фоне магазина и одной из организаций в Судже.
Он подчеркнул, что Суджа остаётся российским городом. В настоящее время там проводится эвакуация населения из-за сохраняющейся опасной обстановки в связи с ударами со стороны Украины.
Ранее немецкая газета Bild писала, что бойцы ВСУ сами недовольны атакой на российский регион, поскольку считают, что все силы необходимо сосредоточить на Донбассе.
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Он подчеркнул, что Суджа остаётся российским городом. В настоящее время там проводится эвакуация населения из-за сохраняющейся опасной обстановки в связи с ударами со стороны Украины.
Ранее немецкая газета Bild писала, что бойцы ВСУ сами недовольны атакой на российский регион, поскольку считают, что все силы необходимо сосредоточить на Донбассе.
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Анастасия Чинкова