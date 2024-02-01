В Московской области проведут традиционный фермерский фестиваль

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
«В рамках фестиваля жители и гости Королёва смогут приобрести и продегустировать натуральную фермерскую продукцию, авторские изделия мастеров региона и попробовать блюда из русской печи. На торговой площадке представлена широкая линейка сыров и молочной продукции, мёда, мясных и рыбных деликатесов от наших фермеров», — сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.
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