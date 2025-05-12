В Шатуре маленького велосипедиста отбили у напавшего алабая

Видео: пресс-служба Прокуратуры МО
В Подмосковье проводят проверку после нападения собаки на шестилетнего мальчика в муниципальном округе Шатура. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
«Инцидент произошёл вечером 9 мая на ул. Пионерская. Из-под забора частного дома выбежала собака породы алабай и набросилась на ребёнка, проезжавшего мимо на велосипеде. Собаку отогнали мама мальчика и подоспевшие прохожие. Благодаря их действиям пострадавшему удалось избежать серьёзных травм. Ему диагностированы ссадины плеча и головы, оказана необходимая медицинская помощь», – рассказали в прокуратуре Агентству городских новостей «Москва».В ходе проверки Шатурская городская прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, даст оценку исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными.
В ситуации также разбирается Следственный комитет России. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.
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