Подмосковная прокуратура предупредила о мошенничестве с выплатами ко Дню Победы

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Мошенники стали обманывать граждан, используя информацию о выплатах к 80-й годовщине Великой Победы. Об этом предупредили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«Если поступил звонок, пришло сообщение на мобильный телефон или письмо на электронную почту с информацией о положенной выплате, и при этом требуется сообщить личные данные, данные банковских карт, код из СМС-сообщения или перейти по ссылке, знайте, что так действуют мошенники», – пояснили в надзорном ведомстве.Там также обратили внимание на то, что выплата предназначена для отдельных категорий граждан и назначается в беззаявительном порядке.
Помимо этого, там призвали рассказать о возможных аферах людям старшего возраста и обезопасить близких от общения с жуликами.
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Лора Луганская