Прокуратура помогла жительнице Подмосковья вернуть похищенные мошенниками деньги

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Более 2 миллионов рублей выманили телефонные мошенники у жительницы подмосковного Лыткарина, помощь в возврате денег женщине оказали сотрудники прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.
Потерпевшая работала тренером и однажды получила сообщение в мессенджере якобы от директора своего спортклуба, что с ней свяжутся из ФСБ. Вскоре женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником ФСБ и сказал, что злоумышленники оформляют на неё кредит в размере 600 рублей. Затем последовало ещё несколько звонков от лжеструдников ФСБ и Росфинмониторинга, которые убедили женщину саму взять кредит и перевести деньги на указанные ими счета.
Такие звонки повторялись несколько раз, и каждый раз женщина, выполняя указания мошенников, брала кредиты и переводила их в разные банки. Однако после того, как ей сказали заплатить налог на кредиты в размере 700 тысяч рублей, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. К этому моменту сумма ущерба составляла уже свыше 2 млн рублей.
Правоохранители сумели установить владельцев банковских карт, на которые приходили переводы от потерпевшей.
Он добавил, что при столкновении с признаками мошенничества, вымогательства или с угрозами следует немедленно обращаться в полицию.
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Такие звонки повторялись несколько раз, и каждый раз женщина, выполняя указания мошенников, брала кредиты и переводила их в разные банки. Однако после того, как ей сказали заплатить налог на кредиты в размере 700 тысяч рублей, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. К этому моменту сумма ущерба составляла уже свыше 2 млн рублей.
Правоохранители сумели установить владельцев банковских карт, на которые приходили переводы от потерпевшей.
«Прокуратура города Лыткарино обратилась в суды с иском о возврате моих денег. Они состоялись, деньги будут возвращены. Благодарю за оказанную мне помощь», — сказала потерпевшая.Как отметил прокурор Московской области Сергей Забатурин, каждый день в регионе фиксируется около 25 случаев телефонного мошенничества. Для эффективного противостояния этому явлению важны не только усилия полиции, но и бдительность самих граждан.
«Наш законодатель и правоохранительная система в целом сейчас максимально ориентированы на борьбу с кибермошенниками. Но и нашим гражданам нужно сохранять бдительность и запомнить главное правило: ели неизвестные просят сообщить личные данные, коды из смс, отдать деньги курьерам или перевести сбережения на безопасный счет, нужно сразу класть трубку. Потому что ты разговариваешь с мошенником!» — подчеркнул Сергей Забатурин.Признаком мошенника является отсутствие истории переписок и звонков с новым абонентом, то, что входящий номер скрыт, а разговор не касается каких-то рабочих моментов.
«Следует также помнить, что никогда и никому не следует передавать свои личные данные и пароли от госпорталов и банковских приложений, не переходить по подозрительными ссылкам и сразу прекращать разговор, если незнакомый собеседник побуждает вас к каким-либо срочным действиям с вашими финансами», — отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасёв.
Он добавил, что при столкновении с признаками мошенничества, вымогательства или с угрозами следует немедленно обращаться в полицию.
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Лев Каштанов