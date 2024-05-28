В Шатуре бойцу СВО помогли с проведением газа в новую квартиру

Фото: пресс-служба администрации городского округа Шатура
В поселке Мишеронский г.о. Шатура участнику СВО подключили газ и установили новую плиту. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.
«Специалисты газовой службы пришли на помощь участнику специальной военной операции. Иван Калинский воевал на Луганском и Донецком направлении. Выполняя приказ командира, попал под обстрел, был ранен. Иван имеет боевые награды. Одна из них — участнику битвы за Бахмут, а самая дорогая - Государственная медаль «За отвагу», — поделились в пресс-службе.
Подключение газа и установку плиты взяли на себя сотрудники Мособлгаза. Сам Иван после реабилитации хочет связать свою жизнь со службой Родине.
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