В Швейцарии на референдуме приняли 13-ю пенсию

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В Швейцарии прошли референдумы по двум законопроектам — о введении 13-й пенсии и о повышении пенсионного возраста с 65 до 66 лет. Первый был принят, второй — отклонен, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу швейцарского правительства.
Ежемесячная пенсия в Швейцарии составляет €2550. Исходя из принятого законопроекта, 13-я пенсия будет выплачиваться жителям страны каждый год. В швейцарском правительстве опасаются, что это обойдется госбюджету «слишком дорого». Что касается пенсионного возраста, то последний раз он был поднят там в 2022 году для женщин — с 64 до 65 лет.
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