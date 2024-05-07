В Раменском строители начали взводить первый этаж ФОКа с бассейном

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для бадминтона и бассейном возводят в Раменском городском округе, о ходе работ сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.
«В настоящее время строители ведут монолитные работы на уровне первого этажа будущего здания, кладут стены и возводят перегородки, а также монтируют наружные инженерные сети и занимаются устройством чаши бассейна», — говорится в сообщении.Строительство идёт в соответствии с графиком, на площадке заняты 53 человека, используется пять единиц техники.
Общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составит свыше 3.8 тыс. квадратных метров. Помимо бассейна и зала для игры в бадминтон, в ФОКе будет конференц-зал, помещения для тренеров и охраны, а также медпункт. На прилегающей территории обустроят парковку.
Строительство планируется завершить до конца текущего года.
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