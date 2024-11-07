В Совфеде ответили, что может предложить Трамп России

Подмосковная компания «Смарт» стала участником осенней сессии Кантонской ярмарки в Гуанчжоу. На этой ярмарке она продала более 3 тыс. банок солёных огурцов на почти на миллион рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.