В Совфеде ответили, что может предложить Трамп России

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Сотрудничество в экономике может предложить России новоизбранный президент США Дональд Трамп, считает сенатор Андрей Климов в разговоре с РИА Новости.
«Россия не является для США вызовом с точки зрения финансово-экономических вопросов. Но на территории Российской Федерации сосредоточена треть природных ресурсов земного шара. Российские предприятия так или иначе присутствуют в 40-45% технологических цепочек мира. И это важные моменты, которые нельзя не учитывать», — прокомментировал политик.
Также Климов считает, что Трамп, возможно, попытается договориться с российским кабмином и бизнесом о таких взаимоотношениях, которые положительно скажутся на развитии США.
«До какой степени мы на это согласимся, ну, посмотрим, что там будет предлагаться», — резюмировал сенатор.
Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января 2025 года после инаугурации. Республиканца избрали 5 ноября. Политики и эксперты активно обсуждают, что ждет мир с его приходом в Белый дом.
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