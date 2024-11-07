В Совфеде прокомментировали планы Трампа по «заморозке линии фронта»

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал планы администрации Дональда Трампа по «заморозке текущей линии фронта».
В интервью зампред отметил, что планы команды Дональда Трампа не обязательно должны выполняться Россией. Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала о планах по созданию вдоль «украинской линии фронта» демилитаризованной зоны, но в то же время продолжению снабжения Киева оружием при условии отказа Украины от вступления в Североатлантический альянс на 20 лет.
Ранее в своей предвыборной компании Тональд Трамп утверждал, что конфликт на Украине может быть урегулирован за 24 часа. Для этого необходимо встретиться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
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«Надо изучить предложения американцев, и надо помнить, что на дворе 21 век, и указания Америки не являются обязательными к исполнению для каждого государства, включая Россию. Мы — уважающая себя держава, и будем принимать те решения, которые считаем нужными. Мы не против мира, мы за мир, но это должно быть не замороженным конфликтом. (...) Мы не хотим через 20 лет ожидать каких-то эксцессов со стороны Украины. Наши задачи определены нашим верховным командующим, и их выполнение быстро даст результаты, если Трамп не повторит ошибки своего предшественника, поставляя вооружение в Украину», — сказал Джабаров в разговоре с «Лентой.ру».
Ранее в своей предвыборной компании Тональд Трамп утверждал, что конфликт на Украине может быть урегулирован за 24 часа. Для этого необходимо встретиться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
«У каждого из них есть свои слабости и сильные стороны. И в течение 24 часов это будет урегулировано, это будет закончено», — заявлял Дональд Трамп.Москва и Киев при этом сочли такой план слишком оптимистичным и невыполнимым.
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Елена Генералова