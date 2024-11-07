Лукашенко назвал Харрис героической женщиной и попросил её не плакать

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)
Вице-президенту США Камале Харрис не стоит плакать из-за поражения на выборах на пост главы государства. Она безусловно является героической женщиной.
Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, Америка ещё просто не созрела для того, чтобы избрать президентом женщину.
«Бульдозером» он назвал Дональда Трампа, отдавая должное мужеству и напору, с которыми тот шёл к поставленной цели.
Ранее Лукашенко предложил вручить Трампу Нобелевскую премию, если тот выполнит свои предвыборные обещания и прекратит мировые военные конфликты, в том числе и на Украине.
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«Она носом в нос шла с этим бульдозером. Плакать ей ни в коем случае нельзя», — сказал президент Белоруссии.
«Бульдозером» он назвал Дональда Трампа, отдавая должное мужеству и напору, с которыми тот шёл к поставленной цели.
«Как бы я к нему ни относился, он молодец», — сказал глава государства о «старом-новом» американском президенте.
Ранее Лукашенко предложил вручить Трампу Нобелевскую премию, если тот выполнит свои предвыборные обещания и прекратит мировые военные конфликты, в том числе и на Украине.
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Александр Бойцов