Выяснились последствия победы Трампа для Европы

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)
С приходом к власти республиканца Дональда Трампа Европа будет вынуждена выстраивать конкурентные отношения с США, сообщает The New York Times (NYT), ссылаясь на аналитиков.
«Победа Трампа очень болезненна для европейцев, поскольку ставит их перед вопросом, от которого они изо всех сил пытались скрыться: «Как нам вести себя с Соединенными Штатами, которые видят в нас скорее конкурента и помеху, чем друга, с которым можно работать?» — задалась вопросом эксперт парижского Института по международным исследованиям Джорджина Райт.
Оборонный аналитик Франции Франсуа Хейсбур уверен, что Трамп со скепсисом отнесется к вопросам многосторонних союзов. Авторы резюмировали, что Европу беспокоит непредсказуемость новоизбранного президента США.
Читайте также:
Зеленский впервые с начала спецоперации прибыл в Венгрию
Киселев: Путин формирует месседж для всего мирового сообщества
Песков: статья WSJ о плане команды Трампа по Украине является абстрактной
Никита Кротов