Власти Наро-Фоминского округа обсудили с жителями Атепцева дороги, транспорт и тарифы

В аппарат омбудсмена по Новосибирской области поступило 150 обращений о поиске без вести пропавших военнослужащих из зоны СВО. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева, приводит ее слова РБК.

Она рассказала, что в прошлом году аналогичных обращений было 77. В 2024 году число заявлений с просьбами отыскать без вести пропавших бойцов СВО, увеличилось до 150.





Зерняева также сообщила, что в текущем году из украинского плена в Новосибирскую область вернулся один российский солдат. В 2022 и 2023 годах из плена вернулись четыре жителя региона.





В отношении шести военнослужащих в настоящее время ведется работа по включению их в список на обмен военнопленными.



