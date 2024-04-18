Власти Наро-Фоминского округа обсудили с жителями Атепцева дороги, транспорт и тарифы

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.
Администрация Наро-Фоминского городского округа провела выездной приём в посёлке Новая Ольховка, входящем в территориальное управление Атепцево, местные жители обсудили с властями решение насущных проблем, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Весной для людей, живущих в сельской местности, на первый план выходят проблемы дорожного покрытия. Такая ситуация наблюдается и Новой Ольховке. А где дороги – там и транспорт. Представителям администрации было задано много вопросов, касающихся нерегулярной работы некоторых автобусных маршрутов», — говорится в сообщении.Кроме того, жители попросили перенести автобусную остановку ближе к школе.
Ещё один вопрос, который обсуждался в ходе встречи, — повышение тарифов на электроэнергию жителей населённых пунктов, которые из сельских поселений стали городскими. Власти округа пояснили, что решение этой проблемы требует согласования со многими структурами, при этом заверили, что будут держать эту проблему на контроле до её разрешения.
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Лев Каштанов