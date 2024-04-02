В Наро-Фоминске откроется новая выставка члена Союза художников России

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Наро-Фоминске 5 апреля откроется выставка члена Союза художников России Игоря Урмина. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется в Центральном дворце культуры «Звезда» городского округа Наро-Фоминск.
Стоит отметить, что все желающие смогут посетить экспозицию до 16 апреля включительно. Подробности о выставке и времени работы можно найти на официальном сайте дома культуры.
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«Игорь Евгеньевич Урмин является членом Союза художников России с 1966 года. Он окончил Московскую Художественную школу при институте имени Сурикова, а затем Художественное отделение Московского Полиграфического института. Его работы хранятся не только в российских и зарубежных музеях, но и в частных коллекциях», — подчеркнули в министерстве.
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Мира Полтева