В Наро-Фоминске состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню труда

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминска
Во дворце культуры Наро-Фоминска состоялся праздничный концерт ко Дню труда, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В Центральном дворце культуры «Звезда» состоялся праздничный концерт, где чествовали трудовые династии и заслуженных работников.
Торжественную церемонию открыл глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ. В своей речи он отметил, что своим трудом работники вносят огромный вклад в развитие округа.
Концерт приурочен ко Дню труда, который в России отмечают 1 мая. По традиции, лучшим работникам вручили почетные грамоты и благодарственные письма.
Торжественную церемонию открыл глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ. В своей речи он отметил, что своим трудом работники вносят огромный вклад в развитие округа.
Лучший представителей сферы турда также поздравили и поблагодарили депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, известный автор и исполнитель Денис Майданов, заместитель руководителя ГУРБ Подмосковья Владимир Герасименко, а также председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.
В праздничной программе также приняли участие артисты и творческие коллективы из Наро-Фоминского округа.
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Евгения Парфентьева