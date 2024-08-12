В США вступил в силу запрет на импорт российского урана

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В США вступил в силу запрет на импорт необлученного низкообогащенного урана из Российской Федерации, передает Белый дом.
Как говорится в заявлении, принятый комплекс исторических мер укрепит энергетическую и экономическую безопасность страны за счет снижения и, в конечном счете, ликвидации зависимости от России в сфере гражданской атомной энергетики.
Стоит отметить, что законодательные меры действуют до 31 декабря 2040 года, после чего запрет на импорт урана, предусмотренный законом, будет снят. В то же время до 1 января 2028 года Министерство энергетики США по согласованию с Государственным департаментом и Министерством торговли имеет право продолжать поставки урана в порядке исключения, если это отвечает интересам Вашингтона.
Ранее сообщалось, что затраты на преобразование урана выросли на 46 % по сравнению с прошлым годом, а спотовая цена обогащения сырья для производства ядерного топлива увеличилась на 19 %.
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Стоит отметить, что законодательные меры действуют до 31 декабря 2040 года, после чего запрет на импорт урана, предусмотренный законом, будет снят. В то же время до 1 января 2028 года Министерство энергетики США по согласованию с Государственным департаментом и Министерством торговли имеет право продолжать поставки урана в порядке исключения, если это отвечает интересам Вашингтона.
Ранее сообщалось, что затраты на преобразование урана выросли на 46 % по сравнению с прошлым годом, а спотовая цена обогащения сырья для производства ядерного топлива увеличилась на 19 %.
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Александр Климов