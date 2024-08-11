В США грубо отозвались об Украине из-за ситуации под Курском

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Нападение боевиков ВСУ на Курскую область говорит о том, что киевский режим некомпетентен, заявил американский офицер в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive. Собеседник подчеркнул, что для Украины «это добром не кончится». В целом, по мнению Дэвиса, действия украинского руководства бессмысленны.
«Я считаю, <…> это некомпетентность на высших уровнях украинской стороны, потому что эти вещи не имеют смысла на оперативном, тем более тактическом и уж точно не на стратегическом уровне, если вы пытаетесь выиграть, вы не можете тратить много человеческих сил и жизней на борьбу за то, что даже не даст вам больших преимуществ», — сказал Дэвис.Бывший военный резюмировал, что Киев перебросил боевиков с других участков фронтовой линии только, чтобы поддерживать нападение на Курскую область.
Боевики ВСУ попытались прорвать российскую оборону в приграничье 6 августа.
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