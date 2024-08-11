Смирнов: народные дружины обеспечивают безопасность под Курском

Фото: istockphoto/N-sky
Дружинники оказывают помощь в обеспечении безопасности под Курском, сообщает врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале. Чиновник подчеркнул, что сюда прибывают дополнительные средства и силы. Военнослужащие также обеспечивают безопасность гражданского населения.
«Особое внимание уделили участию добровольной народной дружины в стабилизации обстановки», — сказано в публикации.Ранее сообщалось, что мирному населению оказывают помощь волонтеры. Добровольцы вывозят людей из опасных районов по заявкам, закупают медикаменты, продукты и все необходимое. Помимо этого, участники волонтерских движений помогают нуждающимся в размещении во временных пунктах.
Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа, на приграничных территориях идут бои.
Читайте также:
Известно, почему Зеленский напал на Курскую область
Новая попытка прорыва ВСУ в Курской области: заявление «Вагнера» и козырь Белоусова
В Киеве рассказали о положении под Курском
Никита Кротов