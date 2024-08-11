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Колонну техники ВСУ в Курской области уничтожили бойцы полка «Ахмат-Чечня». По сообщению главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, российские военные получили технику натовского образца.
«Характер амуниции и вооружения доказывает, что к этому диверсионному плану имеют прямое отношение натовские силы», — написал Кадыров.По его словам, враг рассчитывал долго находиться на российской территории, однако просчитался. Политик отметил профессионализм бойцов РФ.
Ранее Кадыров заявлял, что при необходимости готов принять беженцев из-под Курска. Глава Чечни сообщал, что эвакуированным отправили вещи первой необходимости и продукты.
Украинские неонацисты напали на Курскую область 6 августа. По оценкам аналитиков, у ВСУ заканчиваются силы, а киевский режим отчаялся.
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Никита Кротов