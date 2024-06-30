В США гарантировали восстановление России от санкций

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Известный американский инвестор Джим Роджерс заявил, что, хоть против России и продолжают действовать санкции, страна от них не исчезнет, передает РИА Новости.
«Против России уже были санкции раньше, будут и еще. Против любого в истории были санкции. Россия восстановится», – заверил он.
Роджерс подчеркнул, что Россия никуда не денется и что ее руководство уже проделало «хорошую работу» по преодолению западных ограничений. Он напомнил, что страна обладает нефтяными ресурсами и развивает сельское хозяйство, поэтому находит способ обойти санкции.
Ранее США заговорили о скором снятии санкций в отношении России. Американский инвестор Джим Роджерс подчеркнул, что ограничения в отношении Москвы будут сняты позже, поскольку они имеют только краткосрочный эффект.
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Александр Климов